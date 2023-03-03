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Серхи Роберто продлил соглашение с «Барселоной»

вчера, 18:23

Защитник Серхи Роберто продлил соглашение с «Барселоной».

Контракт рассчитан до 2024 года, сумма отступных составляет 400 миллионов евро. Футболист находится в системе каталонского клуба с 2006 года.

В составе «сине-гранатовых» игрок на данный момент провел 339 матчей и завоевал 19 титулов.

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Все комментарии
Мамкин эксперт
Мамкин эксперт
вчера в 22:56
Вроде бы не самый яркий игрок
Но как слышу его фамилию, вспоминаю матч с ПСЖ 6:1 и его победный гол
Легенда Барселоны
drug01
drug01 ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 20:18
Всё верно зачем искать замену
marut
marut
вчера в 20:05
Не знаю на сколько это правильное решение Барсы
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:02
Барселоне деваться некуда, нужно продлевать контракты.
dok66
dok66
вчера в 20:01
С учетом того , что Барсу отстегнули и от летних трансферов , вполне ожидаемое решение ..
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:19
Лучшего не найти. Правильный выбор!
shlomo
shlomo
вчера в 19:07
С отступными конечно намудрили, с таким ценником он на фиг не кому не нужен... Такое ощущение, что после покупки Неймара у Барсы появился комплекс. Иначе не вижу смысла ставить отступные в 400 лимонов за Роберто... а вот если бы кто выкупил его у Барсы появились бы деньги на трансферы...:)))

Ну а так что, вот объясни мне, чем так хорош Роберто что его надо оставлять? "Он играет на 5 позициях"- так это скорее говорит о его недостатках чем достоинствах, классный игрок априори не может круто играть на более чем двух.
И раз уж зашла речь про Тебаса (были разговоры в прессе), то от Роберто как раз и нужно избавляться учитывая его огромную (даже после сокращения) личку...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:51
Ну это было ожидаемо,хороший защитник нужен клубу.
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