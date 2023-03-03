Защитник Серхи Роберто продлил соглашение с «Барселоной».
Контракт рассчитан до 2024 года, сумма отступных составляет 400 миллионов евро. Футболист находится в системе каталонского клуба с 2006 года.
В составе «сине-гранатовых» игрок на данный момент провел 339 матчей и завоевал 19 титулов.
Ну а так что, вот объясни мне, чем так хорош Роберто что его надо оставлять? "Он играет на 5 позициях"- так это скорее говорит о его недостатках чем достоинствах, классный игрок априори не может круто играть на более чем двух.
И раз уж зашла речь про Тебаса (были разговоры в прессе), то от Роберто как раз и нужно избавляться учитывая его огромную (даже после сокращения) личку...
Ну а так что, вот объясни мне, чем так хорош Роберто что его надо оставлять? "Он играет на 5 позициях"- так это скорее говорит о его недостатках чем достоинствах, классный игрок априори не может круто играть на более чем двух.
И раз уж зашла речь про Тебаса (были разговоры в прессе), то от Роберто как раз и нужно избавляться учитывая его огромную (даже после сокращения) личку...