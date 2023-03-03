Серхи Роберто продлил соглашение с «Барселоной»

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вчера, 18:23

Защитник продлил соглашение с «Барселоной».

Контракт рассчитан до 2024 года, сумма отступных составляет 400 миллионов евро. Футболист находится в системе каталонского клуба с 2006 года.

В составе «сине-гранатовых» игрок на данный момент провел 339 матчей и завоевал 19 титулов.