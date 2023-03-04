Фирмино: «„Ливерпуль“ был самым успешным временем в моей жизни»

Нападающий Роберто Фирмино, который по окончании текущего сезона покинет «Ливерпуль», дал комментарий по этому поводу.
Было здорово, но пришло время уходить. «Ливерпуль» был самым великим, самым успешным временем в моей жизни вместе с тренером, моими коллегами. Это было невероятное путешествие.
Как бы то ни было, свой след в этом клубе ты оставил навсегда и это никогда не забудется,
Удачи в новом клубе
YNWA
З.Ы, Лучше б вы там с клубом передумали
Как бы то ни было, свой след в этом клубе ты оставил навсегда и это никогда не забудется,
Удачи в новом клубе
YNWA
З.Ы, Лучше б вы там с клубом передумали
Теперь и этого не будет, но надеюсь у Ливерпуля все будет хорошо. Ведь это великий клуб.
Теперь и этого не будет, но надеюсь у Ливерпуля все будет хорошо. Ведь это великий клуб.