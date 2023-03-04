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Фирмино: «„Ливерпуль“ был самым успешным временем в моей жизни»

вчера, 20:28

Нападающий Роберто Фирмино, который по окончании текущего сезона покинет «Ливерпуль», дал комментарий по этому поводу.

Было здорово, но пришло время уходить. «Ливерпуль» был самым великим, самым успешным временем в моей жизни вместе с тренером, моими коллегами. Это было невероятное путешествие.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 22:05
Для многих игроков коллектива Клоппа играя под руководством него в такой команде было лучшем в их карьере. Жаль конечно что Фирмино оставляет коллектив. Но ето и понятный ход руководство клуба. Необходимо освежить приток новых сил в коллектив. Так как те кто уже покинули и кто будет покидать они свой максимум отыграли. Не зря говорится что один и тот же коллектив может давать результат на протяжение 5-7 лет. Затем необходимо понемногу обновлять лидеров, так как старый коллектив даёт спад . И от этого само собой страдает результат команды. Которые в нынешней ситуации уж никак не устраивает боссов клуба!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:30
Блэт, вот сколько раз он забивал при ничейном счёте, принося победу команде? И это не говоря уже о том, что многие даже не видели его участия в голах Мане и Салаха, когда он расчищал для них дорогу. Важность выброса показательных действий ьыла меньше чем у Ориги, но и тот вообще реже выходил на поле. Вообщем, как для меня, это капец какой важный игрок, и, лучше бы распрощаться с некоторыми другими в обойме, кто с тех же времен в Ливерпуле, нежели с Бобби...

Как бы то ни было, свой след в этом клубе ты оставил навсегда и это никогда не забудется,
Удачи в новом клубе
YNWA

З.Ы, Лучше б вы там с клубом передумали
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:04
Ну что тут скажешь, Счастливого пути ! Удачи в новом клубе !
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:03, ред.
Весело Фирмино праздновал голы, в серые времена для клуба это было украшением.
Теперь и этого не будет, но надеюсь у Ливерпуля все будет хорошо. Ведь это великий клуб.
Гость
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