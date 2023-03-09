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Стали известны лучшие ассистенты мира по версии CIES

09 марта 2023, 00:58

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список лучших ассистентов мира.

Были проанализированы передачи, сделанные игроками в национальных чемпионатах за последние 365 дней. Для расчёта использовался спортивный коэффициент сыгранных матчей и количество передач.

В первую десятку попали:

1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 23,4 (18 передач).

2. Усман Дембеле («Барселона») — 17,5 (14 передач).

3. Лионель Месси (ПСЖ) — 16,8 (17 передач).

4. Душан Тадич («Аякс») — 15,1 (19 передач).

5. Неймар (ПСЖ) — 14,0 (14 передач).

6. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») — 13,8 (12 передач).

7. Букайо Сака («Арсенал») — 13,3 (11 передач).

8. Антуан Гризманн («Атлетико») — 13,1 (11 передач).

9. Зизо («Замалек») — 13,0 (19 передач).

10. Майк Ндауишмиу («Генк») — 12,7 (18 передач).

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Все комментарии
Triem
Triem ответ shlomo2 (раскрыть)
09 марта в 19:29
Зизо "Замалек"... От прочитанного действительно в глазах дискомфорт почувствовал
Elliada
Elliada
09 марта в 08:32
Рыжий, конечно, просто класс. Такие передачи вырезает.
shlomo2
shlomo2
09 марта в 08:23
Среди известных есть несколько игроков которые совсем не на слуху....
ermak6848
ermak6848
09 марта в 06:32
Россиян в списке Не замечено...как всегда
shpjjh52vyex
shpjjh52vyex
09 марта в 06:20
Про манчестерского рыжего это давно известно
Байкал-38
Байкал-38
09 марта в 05:34
Alex12357
Вы при любом удобном случае суёте своего Меську,а он-0!Матч Бавария-ПСЖ 2-0 ,тому подтверждение!!!

Я понимаю, если был какой то опрос, но это сухая статистика и тут нельзя из-за личных симпатий поставить своего любимца на нужное место.

К примеру взять Неймара, а вы наверное хотели бы видеть в каждом рейтинге его на первом месте, он неплохой футболист, но все его значимые достижения в карьере были добыты с помощью того же Месси, а что он выиграл без него?
И что Неймар полный 0?
Нет он хороший футболист причём талантливый, но его сгубили понты, симуляции, любовь к баблу и конечно же ревность. Ревность у него к Месси, он понимает, что никогда не выйдет на его уровень.
Но опять это всё размышления и выводы, а есть сухая статистика и с ней не поспоришь.
ОПС
ОПС
09 марта в 04:41
Если отмечают лучших ассистентов, значит это кому нибудь нужно. Лично с первым местом я согласен.
Варвар7
Варвар7
09 марта в 02:56
А ведь действия ассистентов порой не менее важны, чем действия бомбардиров (это я к тому, что "страны должны знать своих героев")!
Alex12357
Alex12357
09 марта в 01:03
Вы при любом удобном случае суёте своего Меську,а он-0!Матч Бавария-ПСЖ 2-0 ,тому подтверждение!!!
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