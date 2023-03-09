Стали известны лучшие ассистенты мира по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список лучших ассистентов мира.
Были проанализированы передачи, сделанные игроками в национальных чемпионатах за последние 365 дней. Для расчёта использовался спортивный коэффициент сыгранных матчей и количество передач.
В первую десятку попали:
1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 23,4 (18 передач).
2. Усман Дембеле («Барселона») — 17,5 (14 передач).
3. Лионель Месси (ПСЖ) — 16,8 (17 передач).
4. Душан Тадич («Аякс») — 15,1 (19 передач).
5. Неймар (ПСЖ) — 14,0 (14 передач).
6. Деян Кулусевски («Тоттенхэм») — 13,8 (12 передач).
7. Букайо Сака («Арсенал») — 13,3 (11 передач).
8. Антуан Гризманн («Атлетико») — 13,1 (11 передач).
9. Зизо («Замалек») — 13,0 (19 передач).
10. Майк Ндауишмиу («Генк») — 12,7 (18 передач).
Вы при любом удобном случае суёте своего Меську,а он-0!Матч Бавария-ПСЖ 2-0 ,тому подтверждение!!!
Я понимаю, если был какой то опрос, но это сухая статистика и тут нельзя из-за личных симпатий поставить своего любимца на нужное место.
К примеру взять Неймара, а вы наверное хотели бы видеть в каждом рейтинге его на первом месте, он неплохой футболист, но все его значимые достижения в карьере были добыты с помощью того же Месси, а что он выиграл без него?
И что Неймар полный 0?
Нет он хороший футболист причём талантливый, но его сгубили понты, симуляции, любовь к баблу и конечно же ревность. Ревность у него к Месси, он понимает, что никогда не выйдет на его уровень.
Но опять это всё размышления и выводы, а есть сухая статистика и с ней не поспоришь.
Вы при любом удобном случае суёте своего Меську,а он-0!Матч Бавария-ПСЖ 2-0 ,тому подтверждение!!!
Я понимаю, если был какой то опрос, но это сухая статистика и тут нельзя из-за личных симпатий поставить своего любимца на нужное место.
К примеру взять Неймара, а вы наверное хотели бы видеть в каждом рейтинге его на первом месте, он неплохой футболист, но все его значимые достижения в карьере были добыты с помощью того же Месси, а что он выиграл без него?
И что Неймар полный 0?
Нет он хороший футболист причём талантливый, но его сгубили понты, симуляции, любовь к баблу и конечно же ревность. Ревность у него к Месси, он понимает, что никогда не выйдет на его уровень.
Но опять это всё размышления и выводы, а есть сухая статистика и с ней не поспоришь.