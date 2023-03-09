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Матч Иран — Россия, скорее всего, пройдёт без зрителей

09 марта 2023, 12:01

В Федерации футбола Ирана рассказали, что товарищеский матч против сборной России, который состоится 23 марта в Тегеране, скорее всего, пройдёт без зрителей.

На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдет без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и игра пройдет со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем, что-то изменится.

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Иран  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
ssspartak
ssspartak ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта в 21:48
Да я сам верю и достаточно большая часть людей верит (особенно тех кто топит за переход в азию, хоть я таковым и не являюсь). Да нужна мотивация, и если вы по обстановке в мире еще не поняли, то товарищеские игры для нас единственный вариант, где сборники смогут показать своё "тактическое и техническое мастерство". Про рейтинг вы вообще бред написали. "большинство любителей футбола им не заморачиваются"..ды им профессионалы заморачиваются, вот не поверите!! конечно это всего лишь циферки. И если вы опять не поняли, то эти циферки не наберутся в товарищеских играх - а ну да вам же всё равно. Но это хотябы даст понять сильнее мы или слабее такой то команды рейтинга ит.д. И вообще юрий сенатов 1, ваша критика становится душной.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта в 21:34
Самое интересное выяснить причину такого решения. Но пока всё в тумане.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта в 20:08, ред.
вчера, 09:03
Не буду указывать название сайта..но обычно достоверный...
Там сказано :
"Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны."
УЕСКА
УЕСКА
09 марта в 19:08
И какой смысл в таких матчах? Для кого играют?
ssspartak
ssspartak ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта в 19:04
1. Сборная лишена официальных игр, никакая европейская сборная не будет играть с нами. Нас не пустят ни на один турнир пока не кончатся всем известные события. Сидеть и ждать когда разбанят, ну такое себе, равносильно добровольной деградации. Игра с любой сборной это опыт, а значит + игрокам.
2. Нужна мотивация, а не тов.игра раз в пол года. Турниров лишили, ну так можно же организовать свой товарищеский турнир. Да, сборные будут сомнительного уровня, но вы например уверены что мы сможем обыграть Иран? или например не пропустить от Монголии и разгромить Сев. Корею?
3. Из за неучастия в официальных матчах, у нас просел международный рейтинг, поэтому мы не можем сравнить себя с кем то и вообще объективно оценить свой уровень.
4. Всё что выше касается и наших клубов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 марта в 18:36
Запретили продавать билеты на данный матч - так дарите их всем желающим !!!
ssspartak
ssspartak ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта в 18:33
Нет пользы - это когда сидишь и ничего не делаешь. Сборная должна собираться и проводить международные матчи. Пользу извлечь можно даже от игры с Монголией и Сев. Кореей.
Elliada
Elliada
09 марта в 16:29
Не соврали, что обойдутся без Fan ID
ЮЗИК
ЮЗИК
09 марта в 15:58
Может это и к лучшему, меньше провокаций
Jon718875
Jon718875
09 марта в 15:10, ред.
Придётся через забор перелазить, такое нельзя пропустить
Mahlomobar
Mahlomobar
09 марта в 14:32
почему без зрителей? санкции?
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
09 марта в 14:12
Желающие то есть, не может быть чтобы желающих не было. Не запланирована продажа билетов. Их просто нет.
ssspartak
ssspartak
09 марта в 13:52
Ды придумайте уже какой нибудь товарищеский турнир с азитскими странами, и клубами можно. Безголевые товарищеские игры никому не интересны
ОПС
ОПС
09 марта в 13:01
Все, конечно, может быть. Но играть без зрителей, это как то не очень.
j85qc27mm57g
j85qc27mm57g
09 марта в 12:43
Будем смотреть по телеку
Союзник противников
Союзник противников
09 марта в 12:41
Будут только Шляпа и Газ.
ДАША Д
ДАША Д
09 марта в 12:22
Решили на продаже прав на телетрансляцию заработать.
adekvat
adekvat
09 марта в 12:13
Нет желающих, пропустят великий матч.
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