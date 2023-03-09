Матч Иран — Россия, скорее всего, пройдёт без зрителей

В Федерации футбола Ирана рассказали, что товарищеский матч против сборной России, который состоится 23 марта в Тегеране, скорее всего, пройдёт без зрителей.

На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдет без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и игра пройдет со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем, что-то изменится.