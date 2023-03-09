Матч Иран — Россия, скорее всего, пройдёт без зрителей

В Федерации футбола Ирана рассказали, что товарищеский матч против сборной России, который состоится 23 марта в Тегеране, скорее всего, пройдёт без зрителей.
На данный момент нам известно, что матч между сборными России и Ирана пройдет без зрителей, но официального решения пока нет. Возможно, что-то поменяется, и игра пройдет со зрителями. Скажем одно: на этот товарищеский матч нет продажи билетов, но, возможно, в будущем, что-то изменится.
Не буду указывать название сайта..но обычно достоверный...
Там сказано :
"Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны."
Не буду указывать название сайта..но обычно достоверный...
Там сказано :
"Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны."
2. Нужна мотивация, а не тов.игра раз в пол года. Турниров лишили, ну так можно же организовать свой товарищеский турнир. Да, сборные будут сомнительного уровня, но вы например уверены что мы сможем обыграть Иран? или например не пропустить от Монголии и разгромить Сев. Корею?
3. Из за неучастия в официальных матчах, у нас просел международный рейтинг, поэтому мы не можем сравнить себя с кем то и вообще объективно оценить свой уровень.
4. Всё что выше касается и наших клубов.
2. Нужна мотивация, а не тов.игра раз в пол года. Турниров лишили, ну так можно же организовать свой товарищеский турнир. Да, сборные будут сомнительного уровня, но вы например уверены что мы сможем обыграть Иран? или например не пропустить от Монголии и разгромить Сев. Корею?
3. Из за неучастия в официальных матчах, у нас просел международный рейтинг, поэтому мы не можем сравнить себя с кем то и вообще объективно оценить свой уровень.
4. Всё что выше касается и наших клубов.