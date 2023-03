1678038870

05 марта 2023, 20:54

Болельщики «Ливерпуля» перед игрой АПЛ против «Манчестер Юнайтед» потребовали отставки руководства клуба — компании FSG.

В то же время фанаты выразил поддержку главному тренеру немцу Юргену Клоппу.

Над стадионом «Энфилд» пролетел самолет, к которому был присоединен баннер с надписью FGS out — Klopp In — Enough is enough. (FSG — вон. Клопп — да. С нас довольно).