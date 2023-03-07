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Помощник президента РФ: «Вопрос об отмене Fan ID сегодня не стоит»

вчера, 19:28

Помощник президента России Игорь Левитин сообщил о том, что вопрос об отмене Fan ID в данный момент не стоит.

Вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит. Система работает. Если есть сложности с оформлением, то нужно их решить.

С 1 декабря 2022 года карта болельщика необходима для посещения всех матчей РПЛ.

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Источник: tass.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:23
Видимо посещаемость матчей их не волнует.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:52
Воспитанием молодёжи и пропагандой здорового образа жизни они не хотят заниматься, но готовы придумывать разного рода системы контролирующих людей.
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 23:19
Эти faniD росто учат покорности, также было с намордниками... Рабов периодически дрессируют и учат не задавать лишних вопросов, особенно это нужно для перехода на цифровые деньги, которые рабы увидят только на экране...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 23:12
    lotsman
    lotsman
    вчера в 23:02
    Никто отменять не будет, это и ежу понятно.
    pomor45
    pomor45 ответ Stalker-ato (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Только не надо забывать, что наш футбол держится не на болельщиках, а на чиновниках. Сами клубы экономически ничтожны, а сами болельщики сплошь и рядом халявщики и экономически клубам не нужны. Так, просто антураж для трибун. Вот и будут чиновники создавать новый антураж - без этой головной боли - фанатов. Подороже будет обходиться содержание клубов на первых порах, но не настолько, чтобы рисковать безопасностью.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 22:56, ред.
    В петлю не надо..., но и ждать - время на ветер.

    P.S. Без фанатов нравится ? А вот мне - без дураков..., но и это нереально.
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер
    вчера в 22:52
    Скажу за себя. Лично я считаю введение этой хреновины абсолютно не нужной ,( глупой , дурацкой , не оправдывающей себя и т.д.) Но так как я живу долго ,и привык к любой выходке наших главных умов , я решил оформить эту КБ. От того насколько просто и быстро это оказалось я ох. ..балдел. Матч с Нижним Новгородом доставил самые положительные эмоции. Отсутствие фанатов-дело рук самих фанатов. Футбол без них продолжается .
    pomor45
    pomor45 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:51
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 22:46, ред.
      "Дайте же чиновникам претворить свою ошибку в жизнь и доказать вашу правоту. "

      Кому вы и что хотите/можете доказать ?!
      Вы забыли где живёте ? Или до сих пор не знаете ?
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      вчера в 22:36
      Не совсем понимаю логику противников Fan ID. Может кто-то объяснит?
      Просто из личного примера могу сказать, что у меня оформление в общей сложности заняло ну минут 15. Какие еще кроме этой волокиты могут быть проблемы? Может какие-то конспирологические взгляды и боязнь слежки? Так для этого существует шапочка из фольги
      pomor45
      pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 22:27
      Такую посещаемость, какая есть, было бы крайне безответственным не принести в жертву безопасности. Фанаты самая питательная среда для нацизма.
      9aevttvz4uyw
      9aevttvz4uyw
      вчера в 22:23
      Если имидж лиги настолько неважен, то ладно. Хотя кого тут обманывать, никто рпл за пределами рф все равно не смотрит.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 22:20, ред.
      Я не воспринимаю назойливых воплей противников нововведения. Заявили же , что никакой фанди оформлять не будут. Так и не оформляйте. Заявляют, что без них футбол погибнет. Так пусть это произойдёт в доказательство их правоты.

      Нет, скулят и скулят, будто им на хвосты наступают. Дайте же чиновникам претворить свою ошибку в жизнь и доказать вашу правоту. Или не уверены и боитесь остаться на обочине? Похоже чиновники правы и вас мало. Просто кричите истошно от безысходности.

      Одно ясно совершенно - футбол без вас не пропадёт, а выиграет ли - поживём, увидим.
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 22:17
      Дзюба: Это у вас не стоит!)
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      вчера в 21:37
      Ключевое, это Сегодня вопрос не на повестке
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      вчера в 21:37
      Футбол для чиновников или для болельщиков?
      Tex
      Tex
      вчера в 21:33
      Надо немножко потерпеть и потом терпеть будет проще...
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 21:14
      Как то всё через пятую точку!..
      Ironigor
      Ironigor ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 20:08, ред.
      Ну тогда по этой логике если идти, то и театры нужно закрыть, кинозалы, и все рестораны и кафе, да вообще все общественные места. Теракт можно сделать и на заводе, фабрике, и т.д . Это совершенно не выход из положения. Fan ID придумал(и) чиновник(и) которые возомнили из себя каких-то гениев современных IT технологий !) Но точно не здравомыслящие.
      Caniggia
      Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:02
      Возможно, в целях безопасности и предотвращения разных акций, провокаций и терактов, даже в ущерб посещаемости.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 20:02, ред.
      Помощник президента РФ: «Вопрос об отмене Fan ID сегодня не стоит» .

      Трудно представить, что сами чиновники поймут свою ошибку и примут какие-то правильные и взвешенные решения. А учитывая то, что наш футбол, как в принципе и весь спорт в России, стал изгоем от внешнего мира, то можно было и отменить этот Fan ID. Ведь клубы и хозяева стадионов и без этого Fan ID несут колосальные убытки.

      Так ещё и не все любители футбола, не говоря уже даже о фанатах клубов, которые радикально относятся к этому введению, не попадают на игры своих любимых команд. А что говорить о пожилых людях, для которых это может быть единственное праздничное мероприятие, и которые не в силах, по тем или иным причинам, сделать этот паспорт болельщика . Да и семейный поход раз в месяц или в пол года этот Fan ID делает просто невозможным.

      Пора бы уже нашим чиновникам включить голову и посмотреть на реалии собственными глазами, не с кабинетных мягких кресел, а сравнить хотя бы то как раньше посещали люди стадионы и как сейчас обстоят дела сейчас.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      вчера в 19:59
      Как обычно глупейшее решение протолкнутое сверху, неужели не просчитали какие потери принесет итак не богатым клубам. Жаба душит чинуш, что они недалекие и не могут отменить свой идиотский шаг.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 19:56
      Может это для предотвращения акций различных.? Все таки следующий год выборы, но могу ошибаться
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 19:37
      Обратной дороги нет. Никто это ID уже не отменит. Пойдёт ли на пользу это всё футболу и болельщикам? Пока что один негатив и вред - трибуны опустели. Но кому-то это выгодно. Кому-то, но не болельщикам.
      Гость
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