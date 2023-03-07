Помощник президента РФ: «Вопрос об отмене Fan ID сегодня не стоит» .

Помощник президента России Игорь Левитин сообщил о том, что вопрос об отмене Fan ID в данный момент не стоит.
Вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит. Система работает. Если есть сложности с оформлением, то нужно их решить.
С 1 декабря 2022 года карта болельщика необходима для посещения всех матчей РПЛ.
Трудно представить, что сами чиновники поймут свою ошибку и примут какие-то правильные и взвешенные решения. А учитывая то, что наш футбол, как в принципе и весь спорт в России, стал изгоем от внешнего мира, то можно было и отменить этот Fan ID. Ведь клубы и хозяева стадионов и без этого Fan ID несут колосальные убытки.
Так ещё и не все любители футбола, не говоря уже даже о фанатах клубов, которые радикально относятся к этому введению, не попадают на игры своих любимых команд. А что говорить о пожилых людях, для которых это может быть единственное праздничное мероприятие, и которые не в силах, по тем или иным причинам, сделать этот паспорт болельщика . Да и семейный поход раз в месяц или в пол года этот Fan ID делает просто невозможным.
Пора бы уже нашим чиновникам включить голову и посмотреть на реалии собственными глазами, не с кабинетных мягких кресел, а сравнить хотя бы то как раньше посещали люди стадионы и как сейчас обстоят дела сейчас.
Трудно представить, что сами чиновники поймут свою ошибку и примут какие-то правильные и взвешенные решения. А учитывая то, что наш футбол, как в принципе и весь спорт в России, стал изгоем от внешнего мира, то можно было и отменить этот Fan ID. Ведь клубы и хозяева стадионов и без этого Fan ID несут колосальные убытки.
Так ещё и не все любители футбола, не говоря уже даже о фанатах клубов, которые радикально относятся к этому введению, не попадают на игры своих любимых команд. А что говорить о пожилых людях, для которых это может быть единственное праздничное мероприятие, и которые не в силах, по тем или иным причинам, сделать этот паспорт болельщика . Да и семейный поход раз в месяц или в пол года этот Fan ID делает просто невозможным.
Пора бы уже нашим чиновникам включить голову и посмотреть на реалии собственными глазами, не с кабинетных мягких кресел, а сравнить хотя бы то как раньше посещали люди стадионы и как сейчас обстоят дела сейчас.
Нет, скулят и скулят, будто им на хвосты наступают. Дайте же чиновникам претворить свою ошибку в жизнь и доказать вашу правоту. Или не уверены и боитесь остаться на обочине? Похоже чиновники правы и вас мало. Просто кричите истошно от безысходности.
Одно ясно совершенно - футбол без вас не пропадёт, а выиграет ли - поживём, увидим.
Нет, скулят и скулят, будто им на хвосты наступают. Дайте же чиновникам претворить свою ошибку в жизнь и доказать вашу правоту. Или не уверены и боитесь остаться на обочине? Похоже чиновники правы и вас мало. Просто кричите истошно от безысходности.
Одно ясно совершенно - футбол без вас не пропадёт, а выиграет ли - поживём, увидим.