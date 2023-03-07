Помощник президента РФ: «Вопрос об отмене Fan ID сегодня не стоит» .

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вчера, 19:28

Помощник президента России Игорь Левитин сообщил о том, что вопрос об отмене Fan ID в данный момент не стоит.

Вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит. Система работает. Если есть сложности с оформлением, то нужно их решить.