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Депутат Госдумы готовит инициативу по отмене Fan ID

05 марта 2023, 16:59

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил о том, что готовит инициативу по отмене Fan ID.

Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам её. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал.

Мы сейчас на заключительном этапе, редактируем нашу инициативу по Fan ID. Прислушаются ли ко мне? Иногда слушают. Но это не ко мне. Я-то кто? Скромный голос, звучащий в унисон с миллионами других. Может, это и будет последняя капля. Как знать. Давайте не будем забегать вперёд, но я с оптимизмом смотрю на ситуацию.

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