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Матч «Динамо» и «Крыльев» — худший по посещаемости в сезоне для москвичей

05 марта 2023, 16:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» посетили 4943 человека.

Это — худший показатель посещаемости «ВТБ Арены» в текущем сезоне. Встреча прошла после введения Fan ID. До этого антирекорд был зафиксирован на игре с «Химками» 29 октября — 10246 зрителей.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 марта в 22:07
Клубы деньги теряют ,а не государство . Поэтому клубы и должны переживать , в первую очередь , за свои кошельки . Вот пусть собираются и идут с челобитной к царю . Государству нас ........рать на народ !
КЭТиК
КЭТиК
05 марта в 19:25
Футбол для чиновников, зрители на Fan_Id идите.
Asper
Asper
05 марта в 18:44
Я тут как-то писал, как помогал бате делать карту, так как он сам пользуется не смартом, а кнопочной балалайкой и не умеет самостоятельно пользоваться учеткой на госуслугах.
Ну в итоге расковырялись, сделали.
Вчера был первый поход на стадион с этой шляпой.
Рассказывает: пытаюсь пройти, достаю билет, фан айди, показываю, а мне - назовите пин-код с госуслуг
Всё, приехали
Оказалось, эту проблему можно решить в каких-то двух билетных окошках на весь стадион. Очередь там, разумеется, на километра два.
Пройти в итоге смог только на 20й минуте игры, хотя приехал нормально, заранее.
Сосед по очереди, тоже пенсионер, сказал, что "я тут сразу за Яхтенным мостом живу, черт с ним, с билетом, пойду по телевизору посмотрю" и ушёл 😂

А вообще, если даже в Воронеже проплешины на трибунах, то это катастрофический итог.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
05 марта в 18:35
Как это по русски придумать 56ьную инициативу, а потом с большим трудом еë отменять
112910415
112910415
05 марта в 17:55
а не отменить ли волшебное новшество ?
alexamit
alexamit ответ drug01 (раскрыть)
05 марта в 17:34
И то,и другое.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 17:34
Фануйди во всей своей красе. Будет ещё хуже...
Брулин
Брулин
05 марта в 17:01
Раз все эти клубы голосовали за введение этого недоразумения: пусть теперь пожинают плоды.
drug01
drug01
05 марта в 16:56
Видно плохая погода или нет денег
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