Матч «Динамо» и «Крыльев» — худший по посещаемости в сезоне для москвичей

Матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» посетили 4943 человека.
Это — худший показатель посещаемости «ВТБ Арены» в текущем сезоне. Встреча прошла после введения Fan ID. До этого антирекорд был зафиксирован на игре с «Химками» 29 октября — 10246 зрителей.
Ну в итоге расковырялись, сделали.
Вчера был первый поход на стадион с этой шляпой.
Рассказывает: пытаюсь пройти, достаю билет, фан айди, показываю, а мне - назовите пин-код с госуслуг
Всё, приехали
Оказалось, эту проблему можно решить в каких-то двух билетных окошках на весь стадион. Очередь там, разумеется, на километра два.
Пройти в итоге смог только на 20й минуте игры, хотя приехал нормально, заранее.
Сосед по очереди, тоже пенсионер, сказал, что "я тут сразу за Яхтенным мостом живу, черт с ним, с билетом, пойду по телевизору посмотрю" и ушёл 😂
А вообще, если даже в Воронеже проплешины на трибунах, то это катастрофический итог.
Ну в итоге расковырялись, сделали.
Вчера был первый поход на стадион с этой шляпой.
Рассказывает: пытаюсь пройти, достаю билет, фан айди, показываю, а мне - назовите пин-код с госуслуг
Всё, приехали
Оказалось, эту проблему можно решить в каких-то двух билетных окошках на весь стадион. Очередь там, разумеется, на километра два.
Пройти в итоге смог только на 20й минуте игры, хотя приехал нормально, заранее.
Сосед по очереди, тоже пенсионер, сказал, что "я тут сразу за Яхтенным мостом живу, черт с ним, с билетом, пойду по телевизору посмотрю" и ушёл 😂
А вообще, если даже в Воронеже проплешины на трибунах, то это катастрофический итог.