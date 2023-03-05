Матч «Динамо» и «Крыльев» — худший по посещаемости в сезоне для москвичей

1678024191

05 марта 2023, 16:49

Матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» посетили 4943 человека.

Это — худший показатель посещаемости «ВТБ Арены» в текущем сезоне. Встреча прошла после введения Fan ID. До этого антирекорд был зафиксирован на игре с «Химками» 29 октября — 10246 зрителей.