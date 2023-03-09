Месси не отреагировал на просьбу болельщика после поражения от «Баварии»

1678360771

09 марта 2023, 14:19

После финального свистка матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ (2:0) на поле выбежал болельщик.

Фанат устремился к , но поскользнулся и упал прямо возле Лео. Из-за этого его догнали стюарты, которые тут же скрутили болельщика прямо рядом с Месси.

Лионель никак не отреагировал на это, направившись в подтрибунное помещение. Фанат несколько раз выкрикивал имя Лео и звал его, но Месси даже не обернулся.