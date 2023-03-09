Месси не отреагировал на просьбу болельщика после поражения от «Баварии»

После финального свистка матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ (2:0) на поле выбежал болельщик.
Фанат устремился к Лионелю Месси, но поскользнулся и упал прямо возле Лео. Из-за этого его догнали стюарты, которые тут же скрутили болельщика прямо рядом с Месси.
Лионель никак не отреагировал на это, направившись в подтрибунное помещение. Фанат несколько раз выкрикивал имя Лео и звал его, но Месси даже не обернулся.
Болельщикам запрещено выбегать на поле.
Или вы считаете, что футболисты должны поощрять нарушения законов?
А сколько было случаев, когда, якобы фанаты наносили телесные повреждения игрокам, причём даже с применением ножей и прочих предметов.
Болельщикам запрещено выбегать на поле.
Или вы считаете, что футболисты должны поощрять нарушения законов?
А сколько было случаев, когда, якобы фанаты наносили телесные повреждения игрокам, причём даже с применением ножей и прочих предметов.
Я вообще не понимаю тех кто защищает и оправдывает тех кто выбегает на поле.
Человек выбежавший на поле во время матча нарушает закон и его за это надо строго наказывать. Причём обязательное наказание помимо штрафа и возможного срока должен быть запрет на посещение матчей.
А потом если какой-нибудь фанат нанесёт травму игроку или чего хуже совершит убийство, что будут говорить? Почему футболисты не отбивают фанатов от охраны?
И тут не важно чей ты фанат и за кого болеешь, закон есть закон.
Я вообще не понимаю тех кто защищает и оправдывает тех кто выбегает на поле.
Человек выбежавший на поле во время матча нарушает закон и его за это надо строго наказывать. Причём обязательное наказание помимо штрафа и возможного срока должен быть запрет на посещение матчей.
А потом если какой-нибудь фанат нанесёт травму игроку или чего хуже совершит убийство, что будут говорить? Почему футболисты не отбивают фанатов от охраны?
И тут не важно чей ты фанат и за кого болеешь, закон есть закон.