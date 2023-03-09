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Месси не отреагировал на просьбу болельщика после поражения от «Баварии»

09 марта 2023, 14:19
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

После финального свистка матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ (2:0) на поле выбежал болельщик.

Фанат устремился к Лионелю Месси, но поскользнулся и упал прямо возле Лео. Из-за этого его догнали стюарты, которые тут же скрутили болельщика прямо рядом с Месси.

Лионель никак не отреагировал на это, направившись в подтрибунное помещение. Фанат несколько раз выкрикивал имя Лео и звал его, но Месси даже не обернулся.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
09 марта в 18:33, ред.
Поговаривают ,что люди стоявшие близко к происходящему, слышали как Лео на чисто немецком шепнул стюартам "Поколотите как следует это чудовище"....
112910415
112910415
09 марта в 17:21
безобразие !
надо было срочно бороться за права этого энтузиаста ! )
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
09 марта в 16:32
А в чём просьба то была?... Телефона с камерой или маркера для автографа при нём не обнаружилось... Или поцеловаться хотел?... Хе..
FenixSL
FenixSL
09 марта в 15:54, ред.
    Gelious
    Gelious ответ los-desperados (комментарий удален) (раскрыть)
    09 марта в 15:51
    Вообще-то, когда к Роналду пытались подбежать, а стюарды схватили, то Роналду подошел и впрягся за него.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    09 марта в 15:46
    Сравнение с Роналду опять не впользу великана катарского
    Russia_4ever
    Russia_4ever
    09 марта в 15:30
    Думаю у футболистов есть какой-то регламент как действовать в таких случаях. Сами подумайте, если бы они начали раздавать автографы и устраивать фотосессии в таких вот случаях, то выбегать бы начало полстадиона. А так даже в видеотрансляции таких выбегающих нельзя показывать, нельзя уделять им внимание.
    m6hf9ubpksw7
    m6hf9ubpksw7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    09 марта в 15:27, ред.
    А иначе это как?
    Я вообще не понимаю тех кто защищает и оправдывает тех кто выбегает на поле.
    Человек выбежавший на поле во время матча нарушает закон и его за это надо строго наказывать. Причём обязательное наказание помимо штрафа и возможного срока должен быть запрет на посещение матчей.
    А потом если какой-нибудь фанат нанесёт травму игроку или чего хуже совершит убийство, что будут говорить? Почему футболисты не отбивают фанатов от охраны?
    И тут не важно чей ты фанат и за кого болеешь, закон есть закон.
    Союзник противников
    Союзник противников
    09 марта в 15:09
    Забавляют комментарии противников Месси(как и в случае с Роником и его противниками),ибо все такие нравственные и правильные,что сразу пронимаешь :Так не бывает.Какого хрена наделяют толстосумов особыми человеческими качествами-никто ответить не сможет.Тем более-"дворняжек".
    3e8t67umjkh3
    3e8t67umjkh3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    09 марта в 15:07
    А причём здесь благородство?
    Болельщикам запрещено выбегать на поле.
    Или вы считаете, что футболисты должны поощрять нарушения законов?
    А сколько было случаев, когда, якобы фанаты наносили телесные повреждения игрокам, причём даже с применением ножей и прочих предметов.
    Союзник противников
    Союзник противников
    09 марта в 15:06
    "Отстань,старушка,я в печали...".
    SERIOUS SAМ
    SERIOUS SAМ
    09 марта в 15:05
    Очередная мерзость от недалекого аргентинца.Таких случаев в его жизни куча.Обуза!
    Байкал-38
    Байкал-38
    09 марта в 15:01
    Месси неправильно повёл себя... ему надо было как Роналду ударить фаната.
    shur
    shur
    09 марта в 14:53
    ...французкий Клуб не зря Пари называется, Месси пари проиграл пацану
    и сделал вид что первый раз видит!!!
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    09 марта в 14:52
    Олег, привет!
    Ты о чем, о каких благородных кровях? Чувак запретил самолетам пролетать над его домом в Барселоне. Он- маленький, спесивый, злобный человек. Скромностью там и не пахнет. Да, талантливый, но разве все таланты ведут себя подобающим образом?
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    09 марта в 14:45
    Ещё один Бобо хотел прикоснуться к легенде.. Хе..
    adekvat
    adekvat
    09 марта в 14:33
    Что то часто в Европе все кому не лень начали по полю бегать. Цены на бензин научили людей ногами двигать и руками махать?
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
    09 марта в 14:27
    Возможно ему помешали повести себя иначе личные психологические особенности вкупе с психологическим состоянием на тот момент.
    КЭТиК
    КЭТиК
    09 марта в 14:21
    Такое высокомерие не красит его.
    Шуnя771
    Шуnя771
    09 марта в 14:21
    Кто там свистел о благородных кровях Месси?
    Вот и проявился.
    Гость
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