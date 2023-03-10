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Неймар перенёс операцию на правой лодыжке

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Ironigor
Ironigor
10 марта в 12:57
В любом случае пожелаю ему только скорейшего выздоровления .
shlomo2
shlomo2
10 марта в 12:46, ред.
Да было очевидно, когда он только получил эту травму, что это надолго. Странно, что в клубе сначала были надежды, что он к Баварии может вернуться...

Ну а так что, это кошмар. Мне очень жаль Неймара, каким бы он ни был человеком, футболист он отменный, когда в форме и заряженный, в чём мы неоднократно убеждались. Меня очень бесит, что против него играют целенаправленно жёстко, коленом в позвоночник бьют, в галик летят и так далее. Видимо, после травмы на ЧМ он форсировал восстановление, поэтому и появился риск постоянных рецидивов, так что решение об операции правильное, на мой взгляд. Неймар за карьеру совершил много ошибок, но постоянное костоломство в его адрес явно не одна из них. Здоровья и пусть возвращается сильнее!
ДСА
ДСА
10 марта в 12:40
Сезон и так провален, можно и отдохнуть.
Гость
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