Неймар перенёс операцию на правой лодыжке

Нападающему ПСЖ Неймару была проведена операция на правой лодыжке.
Бразилец в этом сезоне уже не сыграет.
Футболист получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3) 19 февраля.
Нападающему ПСЖ Неймару была проведена операция на правой лодыжке.
Бразилец в этом сезоне уже не сыграет.
Футболист получил травму в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3) 19 февраля.
Ну а так что, это кошмар. Мне очень жаль Неймара, каким бы он ни был человеком, футболист он отменный, когда в форме и заряженный, в чём мы неоднократно убеждались. Меня очень бесит, что против него играют целенаправленно жёстко, коленом в позвоночник бьют, в галик летят и так далее. Видимо, после травмы на ЧМ он форсировал восстановление, поэтому и появился риск постоянных рецидивов, так что решение об операции правильное, на мой взгляд. Неймар за карьеру совершил много ошибок, но постоянное костоломство в его адрес явно не одна из них. Здоровья и пусть возвращается сильнее!
Ну а так что, это кошмар. Мне очень жаль Неймара, каким бы он ни был человеком, футболист он отменный, когда в форме и заряженный, в чём мы неоднократно убеждались. Меня очень бесит, что против него играют целенаправленно жёстко, коленом в позвоночник бьют, в галик летят и так далее. Видимо, после травмы на ЧМ он форсировал восстановление, поэтому и появился риск постоянных рецидивов, так что решение об операции правильное, на мой взгляд. Неймар за карьеру совершил много ошибок, но постоянное костоломство в его адрес явно не одна из них. Здоровья и пусть возвращается сильнее!