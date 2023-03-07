Последние месяцы Неймара в ПСЖ – кошмар. После конфликтов и скандалов выбыл до конца сезона

1678214243

сегодня, 21:37

Не оставляет руководству выбора.

Эпопея «Пари Сен-Жермен» с Неймаром, видимо, никогда не закончится и постоянно будет идти по кругу – разговоры о том, что бразилец повзрослел, заканчиваются и быстро сменяются скандальными инсайдами. Затем травма – и снова форвард пропускает длительный отрезок. То же самое мы видим сейчас.

Очередной сезон с травмой

Вчера появилась информация, что Ней в очередной раз слег в лазарет – виной тому травма голеностопа. Он пропустит остаток сезона – в том числе матч против «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ – и перенесет операцию. В общей сложности на восстановление потребуется как минимум 3 месяца.

За весь период во французском гранде звездный нападающий не провел ни одного полного сезона. В первый год за парижан не сыграл ни одного матча, начиная с марта. Во второй пропустил внушительный отрезок с января по апрель. И так далее.

При этом нередко в отрезок с травмами попадали решающие матчи ПСЖ в Лиге чемпионов – сначала в 1/8 финала с мадридским «Реалом» в сезоне 2017/18 (речь об ответной встрече), затем обе игры против «Манчестер Юнайтед» годом позже на той же стадии, почти вся групповая стадия в кампании 2019/20 и далее по списку. Теперь аналогичная судьба у второго матча с «Баварией».

Ни в планах клуба относительно преемника Месси, ни в целях самого Неймара такой сценарий не предполагался – возможно дело в реалиях чемпионата Франции. Не просто так защитников Лиги 1 называют дровосеками – они довольно грубо играют по лидерам парижан, а Ней усугубляет ситуацию любовью к финтам. Такой характер игры не позволяет задействовать все силы в еврокубках.

В любом случае можно сказать одно – форвард сборной Бразилии ввиду постоянных травм не отбил и половины потраченной на него суммы. Не стал лидером, выйдя из тени Месси, как предполагалось изначально, а попал под тень восходящей звезды Килиана Мбаппе. Из последнего пункта следует еще одна проблема, о ней – ниже.

Все сводится к расставанию

Сам футболист не горит желанием покидать ПСЖ – по слухам, Ней хорошо чувствует себя в команде. Есть долгосрочный контракт (до лета-2027) и достойная зарплата, от таких условий грех отказываться.

При этом боссы французского клуба вряд ли разделяют позицию 31-летнего бразильца. Во-первых, боссы хотели расстаться с Неймаром еще прошлым летом. Причина – напряженные отношения между ним и Килианом Мбаппе. Как и говорилось выше, экс-форвард «Барселоны» не рассчитывал, что из тени одного топ-футболиста попадет в тень другого, тем более молодого. К межсезонью ПСЖ в напряженной борьбе перехватил француза у мадридского «Реала» — ради этого шейхи серьезно повысили оклад Килиана и дали ему право влиять на трансферную политику клуба. Затем – выбор штатного пенальтиста команды в пользу молодого таланта. Между игроками разгорелся конфликт – сообщалось, что нападающий сборной Франции хотел, чтобы ПСЖ избавился от Неймара, и те были готовы пойти на условия своего лидера.

Ухода бразильского дриблера хотел бы и советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш – сообщалось, что после поражения от «Монако» между ним и Неймаром разгорелся спор, в ходе которого промелькнули и грубые фразы. Информацию подтверждал и сам форвард. К слову, до этого в ходе самого матча с монегасками Ней активно критиковал действия Витиньи и Уго Экитике.

Финальный штрих – поведение футболиста после поражения от «Баварии» в первой встрече 1/8 финала ЛЧ . На следующий день он был замечен на покерном турнире European Poker Tour, а до этого успел посетить McDonalds. Сам факт таких действий, возможно, и не воспринимался так негативно – но это при условии, что к Нею не было бы вопросов в игровой составляющей. Таким положение дел 31-летнего форварда точно не является.

Приоткрытое чемпионское окно быстро захлопнулось

Речь не о Лиге 1, а об ЛЧ . Все-таки победа в главном еврокубке – главная цель владельцев ПСЖ . И на первых этапах работы Кристофа Гальтье главным тренером клуба казалось, что шансы парижан все реалистичнее – он разобрался с делением раздевалки на лагеря, привнес спокойствие в игру команды, требовал от лидеров дисциплины (история об ограничении посещений ночных клубов, наказаниях за нарушение порядков и запрете на телефоны во время завтрака).

Сейчас все отчетливее видно, насколько хрупкой оказалась гармония в «Пари Сен-Жермен». Коллектив, начиная с января, допустил больше поражений, чем за всю первую часть сезона – сначала из-за затянувшегося возвращения лидеров после ЧМ . Затем скорее по неспортивным причинам. В феврале подопечные Кристофа Гальтье потерпели 3 поражения кряду.

Дежурное чемпионство в Лиге 1 ПСЖ вряд ли упустит – отрыв от «Марселя» составляет 8 очков. Но вот с перспективами в ЛЧ все мрачно. Ответный поединок с мюнхенцами пройдет в гостях, а это ощутимый козырь в руках немецкого гранда. Даже при минимальной разнице мячей (0-1) надо демонстрировать то, чего ранее за парижанами не наблюдалось – характер и сплоченность.

Неймар же команду по собственному желанию вряд ли покинет. Остается либо ждать завершения контракта, либо расторгать его. Жаль – спрос на опытного бразильца есть, особенно в Англии. За последние месяцы появлялись инсайды, что за футболистом следят представители «Ман Сити» и «Челси» — последние, по слухам, даже вели переговоры перед открытием зимнего трансферного окна.