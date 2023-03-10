Канте угрожали пистолетом, требуя сменить агентов

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10 марта 2023, 14:25

Полузащитник «Челси» подвергался угрозам, сообщает France Football.

По информации журнала, знакомые игрока втянули его в разборки между неофициальными агентами, связанными с криминальным миром. Однажды футболиста силой затащили в машину и, угрожая пистолетом, потребовали сменить представителей. Это стало одной из причин его переезда в Лондон, а также отказа от перехода в ПСЖ . Француз беспокоился за собственную безопасность и безопасность своих близких. Отмечается, что так называемые «агенты» по-прежнему извлекают выгоду из выступлений Канте.

Сам Нголо отрицает произошедшее.