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08 марта 2023, 14:52

Воспитанник «Ромы» голкипер Марко Катерини, который занял второе место на чемпионате Европы 1993 года со сборной Италии, загубил свою карьеру.

Скауты считали, что Катерини будет лучше , сверстником которого он являлся, однако из-за травм вратарю пришлось завершить карьеру.

Позже футболист начал употреблять наркотики, а затем был арестован. Катерини так объяснил случившееся: