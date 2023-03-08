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Вратарь, который был лучше Буффона, продавал кокаин и был осуждён

08 марта 2023, 14:52

Воспитанник «Ромы» голкипер Марко Катерини, который занял второе место на чемпионате Европы 1993 года со сборной Италии, загубил свою карьеру.

Скауты считали, что Катерини будет лучше Джанлуиджи Буффона, сверстником которого он являлся, однако из-за травм вратарю пришлось завершить карьеру.

Позже футболист начал употреблять наркотики, а затем был арестован. Катерини так объяснил случившееся:

Моя жизнь переместилась в районы торговли наркотиками в Риме, и, как постоянный потребитель, я в конечном итоге продавал их. Я торговал минимальными дозами, необходимыми для оплаты моих нужд.

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Все комментарии
marut
marut
08 марта в 17:34
Наркотики не одного его сгубили... и травмы не оправдание слабой силе воли
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
08 марта в 16:56
Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Привет, Олег!!!
Точнее и не скажешь!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
08 марта в 16:02
Прогноз скаутов, по точности, приравнивается к прогнозу метеорологов)
амурец
амурец
08 марта в 16:01
Да многие лучше Буффона
g3wj93ckc4ma
g3wj93ckc4ma
08 марта в 15:59
Какой-то логический несрастос в тексте:
1. загубил свою карьеру
2. из-за травм вратарю пришлось завершить карьеру
3. Позже футболист начал употреблять наркотики

Получается, что уже после завершения Марик покатился на дно, но карьеру свою не губил, если только не занимался членовредительством, умышленно и методично получая травмы
Lewa2708
Lewa2708 ответ ЮЗИК (раскрыть)
08 марта в 15:40
Травмы сломали ему карьеру. А наркотики жизнь
Варвар7
Варвар7
08 марта в 15:10
Он лучше Буффона продавал только кокаин и то сказано с натяжкой, если его за это осудили.
Capral
Capral
08 марта в 15:06, ред.
Скауты считали и тд, и тп. Гупость невероятная. Как вообще можно просчитать, кто будет лучше, а кто хуже? Только игра, стабильность футболиста могут подтвердить правильность слов или суждений. Только практика и только работа, дают ответ, а не, ничем неподкрепленные прогнозы скаутов.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 14:59
Сам себе сломал карьеру
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