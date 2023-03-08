Вратарь, который был лучше Буффона, продавал кокаин и был осуждён

Воспитанник «Ромы» голкипер Марко Катерини, который занял второе место на чемпионате Европы 1993 года со сборной Италии, загубил свою карьеру.
Скауты считали, что Катерини будет лучше Джанлуиджи Буффона, сверстником которого он являлся, однако из-за травм вратарю пришлось завершить карьеру.
Позже футболист начал употреблять наркотики, а затем был арестован. Катерини так объяснил случившееся:
Моя жизнь переместилась в районы торговли наркотиками в Риме, и, как постоянный потребитель, я в конечном итоге продавал их. Я торговал минимальными дозами, необходимыми для оплаты моих нужд.
1. загубил свою карьеру
2. из-за травм вратарю пришлось завершить карьеру
3. Позже футболист начал употреблять наркотики
Получается, что уже после завершения Марик покатился на дно, но карьеру свою не губил, если только не занимался членовредительством, умышленно и методично получая травмы
1. загубил свою карьеру
2. из-за травм вратарю пришлось завершить карьеру
3. Позже футболист начал употреблять наркотики
Получается, что уже после завершения Марик покатился на дно, но карьеру свою не губил, если только не занимался членовредительством, умышленно и методично получая травмы