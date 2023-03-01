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Президента ПСЖ подозревают в участии в похищении человека

вчера, 10:08

Президента и генерального директора ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении человека.

Речь идет о предполагаемом похищении и пытках 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, утверждающего, что его похитили в Катаре в январе 2020 года. После ареста бен Абдеррахман на протяжении полугода подвергался пыткам, после чего его переместили под домашний арест. Бен Абдеррахман смог покинуть Катар лишь в ноябре 2020 года, его заставили подписать документ о неразглашении информации о Нассере Аль-Хелаифи.

Данные, хранившиеся у бен Абдеррахмана, могли иметь отношение к присуждению Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Помимо этого, говорится о сведениях касательно передачи телевизионных прав на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 года компании BeIN Media, председателем которой является Аль-Хелаифи.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:53
Понятночто такие деньги заработал не на продаже бабочек,цветочков!!! Это думаю похищение,как минимум!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 20:29
Мужик подписал себе приговор... Но об этом уже в прессе не скажут...
Отпустили - радуйся и забудь, унеси с собой....
pomor45
pomor45
вчера в 19:59
Чёрная метка от УЕФА.
bacek15
bacek15
вчера в 19:07
Похоже США готовят вторжение в Катар. Пробирка наготове.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:06
Теперь ему грозит Улюкаев.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:26
Нассера Аль-Хелаифи ещё похитил Неймара у Барсы и Мбаппе у Реала... злодей одним словом.
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:31
Ничего не будет президенту ПСЖ,даже если он виновен,богатые в тюрьме не сидят,а очень богатые тем более
Закон он для бедных!
Василий Дугин
Василий Дугин
вчера в 13:22
Шайка похитителей. Один людей похищает, другой золотые мячи и титулы.
los-desperados
los-desperados
вчера в 13:13
тучи над пысыжы и это хорошо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:09
Привычно нарушил данное обещание "омерты" и теперь вполне может быть "демократически четвертован".
ОПС
ОПС
вчера в 11:58
Сейчас удивляться ничему нельзя. А вот как будут развиваться события, это интересно.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 11:48
Да, так Мбапу ещё никто не пытал... Вместе с Макроном... А-ха-ха-ха...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:27
Видимо, придется эту клоунаду заканчивать, признавать проведенный чемпионат нелегитимным, а все результаты аннулировать. Ну и проводить другой ЧМ в другом месте.
5hncfzpamv65
5hncfzpamv65
вчера в 11:01
Кроме этого он подозревается в похищении гномов и черепашек у других команд
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:29, ред.
lotsman
lotsman
вчера в 10:29
Президент ПСЖ мафиози? Похищение, пытки........))
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