Президента ПСЖ подозревают в участии в похищении человека

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вчера, 10:08

Президента и генерального директора ПСЖ подозревают в участии в похищении человека.

Речь идет о предполагаемом похищении и пытках 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, утверждающего, что его похитили в Катаре в январе 2020 года. После ареста бен Абдеррахман на протяжении полугода подвергался пыткам, после чего его переместили под домашний арест. Бен Абдеррахман смог покинуть Катар лишь в ноябре 2020 года, его заставили подписать документ о неразглашении информации о Нассере Аль-Хелаифи.

Данные, хранившиеся у бен Абдеррахмана, могли иметь отношение к присуждению Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Помимо этого, говорится о сведениях касательно передачи телевизионных прав на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 года компании BeIN Media, председателем которой является Аль-Хелаифи.