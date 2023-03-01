Похищение, пытки и халатность, приведшая к смертям. Катарцы отличились, готовясь к покупке МЮ

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сегодня, 13:31

И коррупция на самом высоком уровне.

Президента ПСЖ обвинили в похищении

В конце прошлого года европейских чиновников арестовали с кучей денег, предположительно, из Катара. Целый президент Франции лично звонит Мбаппе и просит форварда остаться в ПСЖ . Политик послушал важных людей. На газовых контрактах многие отлично заработают. Не только во Франции. Были задержаны чиновники Европарламента в деле «Катаргейта». Четыре фигуранта в тюрьме, им инкриминируют отмывание денег и взяточничество.

Итальянский политик, стоящий в центре схемы, создал общественную организацию под названием «Борьба с безнаказанностью», чтобы давить на чиновников в интересах понятной стороны. Через такие организации выдавали деньги на кампании людей, которые потом должны голосовать так, как выгодно шейхам и еще одним фигурантам скандала, властям Марокко. К сожалению, хозяев ЧМ -22 не впервые обвиняют в грязной игре на разных фронтах.

Нассера Аль-Хелаифи – президента ПСЖ , члена исполкома УЕФА , обвинили в похищении и пытках 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана. Если Беккенбауэра поймали на коррупции при выборах Германии хозяйкой ЧМ -2006, то стоит ли удивляться, что турнир, который впервые в истории перенести на зиму из-за климата, организован с нарушениями? Лоббиста полгода пытали. Предлагают, что он имел доказательства коррупции по линии Катара и ФИФА .

Также не стоит забывать, что местный телевизионный канал вышел на мировой рынок. Отхватили права на показы ЧМ -26 и ЧМ -30. Председателем правления там является как раз Аль-Хелаифи. Много раз сообщали, что катарцы играют, мягко говоря, спорно. Но у них влиятельные друзья. Как только европейские прокуроры заинтересовались деятельностью Инфантино, то президент ФИФА переехал в Катар.

Не стоит продавать МЮ катарским шейхам

Тен Хаг оказался подходящим тренером для «Юнайтед». Появился Каземиро, подтянул к своим стандартам Варана и Мартинеса, забегал Рэшфорд. Но впереди продажа клуба. Арабские миллиардеры не сомневаются, что выкупят у Глейзеров акции «Манчестер Юнайтед». Предложения Маска и МакГрегора не рассматриваем, нарциссы рекламировали себя заявлениями о покупке «красных дьяволов».

А шейхи являются серьезными конкурентами для сэра Джима Рэтклиффа, фаната МЮ , и американского консорциума, который готов дать денег, но оставить Глейзеров в структуре клубом. Готовится сделка, а катарцы предлагают больше всех. Они готовы реконструировать «Олд Траффорд». Монархи мечтают дружить с британскими политиками и уже дружат с французскими.

Но у нового скандала с пытками могут быть неожиданные последствия. Во-первых, «Юнайтед» не отдадут катарцам. Эмир Катара, который болеет за «дьяволов», может остаться не у дел. Во-вторых, если Аль-Хелаифи окажется звеном в криминальной цепочке, то футболисты ПСЖ задумаются, стоит ли им связывать имя с ребятами, которых могут судить за пытки и коррупцию в разных сферах.

МЮ не стоит продавать парням, которые владеют ПСЖ . Формально это будут разные компании, но речь о крошечной стране, где все связано с эмиром. Дело не только в конфликте интересов. Нельзя пускать осьминога за стол, если не знаешь, какие у него цели. Футбол используют, чтобы получить связи в Европе. Глейзерам лучше выбрать для МЮ покупателя с лучшей репутацией.

У шейхов нет талантов больших менеджеров

«Макдоналдс» основал в 52 года неудачливый продавец. Многие миллиардные компании стартовали в гаражах, или из маленького семейного бизнеса. Управлению долго учатся, а шейхи – миллиардеры по рождению. Они думают, что всех можно купить? При подготовке к ЧМ -2022 умерло бы намного меньше людей, если бы озаботились банальными правилами техники безопасности на стройках, а не делали работников рабами.

Представители Катара могут врать в лицо журналисту, который час назад был в бараке. И когда обманщику показывают видео, то он демонстративно уходит, обвиняя в попытке дискредитации. Аль-Хелаифи будет отрицать причастность к похищению и пыткам человека, но в Европе серьезно взялись за катарцев. Никто не хочет, чтобы их влияние на энергетическом рынке переросло в политическое давление с непонятным исходом.

Шейхи – диктаторы. Не считаются с потерями, что всегда опасно. По ПСЖ , где вечный бардак, невзирая на силу футболистов, это отлично видим. Есть свежий пример Хакими. Отправил жену-красавицу и детей на отдых, а сам притащил домой первую встречную девушку. Теперь Ашрафа обвиняют в изнасиловании. Если обычный футболист после дела Алвеса думает, что ему закон не писан, то представьте, на что способны шейхи.

Чеферин не говорит о финансах ПСЖ . Зато его волнуют дела «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Также УЕФА возьмется за «Барселону» и «Реал», если появится Суперлига. Инфантино сделал вид, что не было тысяч трупов рабочих. Люди, которые могли вести дела чисто, привыкли забирать все силой. Зачем так делать? Потому что могут себе позволить, как покупку МЮ .

Запугивания и подкупы тоже в арсенале, «Катаргейт» — свежий пример. Если скатились к похищению и пыткам, чтобы скрыть иные грехи, то пора прикрывать лавочку. Мбаппе и Месси в тройке лучших игроков мира. Они берут деньги у людей, у которых может быть кровь на руках. Пятно на репутации футбола. Но Инфантино и Чеферин продолжают дело Блаттера и Платини. Не удивляет, но огорчает.