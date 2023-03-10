«Просто выясняли организационные моменты». Гулиев — о конфликте с Гогниевым

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал информацию о предполагаемом конфликте с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.
Драки и близко не было, о ней речи и не шло. Просто выясняли организационные моменты.
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал информацию о предполагаемом конфликте с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.
Драки и близко не было, о ней речи и не шло. Просто выясняли организационные моменты.
Да вообще не чего не было...
Да вообще не чего не было...
а итог-на поле экскременты,да у Гоги-трэнэра фингал под глазом.
а итог-на поле экскременты,да у Гоги-трэнэра фингал под глазом.