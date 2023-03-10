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«Просто выясняли организационные моменты». Гулиев — о конфликте с Гогниевым

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ABir
ABir
10 марта в 21:06
Штрафовать надо за неуважительное отношение к тренеру
Варвар7
Варвар7
10 марта в 19:28

Да вообще не чего не было...
Союзник противников
Союзник противников
10 марта в 17:57
Обсудили горячо мы оргмоменты(чтобы не тянуть-до кучи,разом),
а итог-на поле экскременты,да у Гоги-трэнэра фингал под глазом.
112910415
112910415
10 марта в 17:43
у этого спортсмена своеобразные представления о пределах допустимого
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 марта в 17:38
А дело тренера- тренировать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 марта в 17:36
Дело футболиста играть, а не организовывать...
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