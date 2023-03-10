«Бавария» не стремится продавать Сане и Гнабри

«Бавария» не стремится продать нападающих Сержа Гнабри и Лероя Сане.
Клуб хочет сохранить игроков, однако при наличии достойных предложений готов обсудить возможные трансферы.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы намерены продолжить сотрудничество и с другим нападающим.
Напоминаю что флуд и флуд для очков в конкурсе прогнозов являются отдельными нарушениями правил.
Чтобы получить пожизненный бан нужно сильно постараться, наличие лёгких нарушений, включая флуд для очков в конкурсе прогнозов, к нему не ведёт.
Напоминаю что флуд и флуд для очков в конкурсе прогнозов являются отдельными нарушениями правил.
Чтобы получить пожизненный бан нужно сильно постараться, наличие лёгких нарушений, включая флуд для очков в конкурсе прогнозов, к нему не ведёт.