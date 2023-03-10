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«Бавария» не стремится продавать Сане и Гнабри

10 марта 2023, 21:11

«Бавария» не стремится продать нападающих Сержа Гнабри и Лероя Сане.

Клуб хочет сохранить игроков, однако при наличии достойных предложений готов обсудить возможные трансферы.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы намерены продолжить сотрудничество и с другим нападающим.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 марта в 21:28
Вы написали прогноз на тур РПЛ в новости про лучшего игрока тура Лиги Конференций - это флуд, то есть комментарий не по теме.

Напоминаю что флуд и флуд для очков в конкурсе прогнозов являются отдельными нарушениями правил.

Чтобы получить пожизненный бан нужно сильно постараться, наличие лёгких нарушений, включая флуд для очков в конкурсе прогнозов, к нему не ведёт.
drug01
drug01
10 марта в 21:24
Бавария вероятно ждёт значимых предложений, и пока думает
shlomo2
shlomo2
10 марта в 21:23
Интересное дело... готовы оставить, но деньги могут решить все...
Ironigor
Ironigor
10 марта в 21:20
Было бы удивительно если бы они хотели избавиться от своих лидеров.
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