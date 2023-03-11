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«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом»

вчера, 17:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 25-го тура Ла Лиги.

На 8-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Эспаньола» Хоселу. На 22-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Эдер Милитао вывел «сливочных» вперед. В дополнительное ко второму тайму время Марко Асенсио поставил точку в матче.

«Реал» идёт на 2-м месте (56 очков), «Эспаньол» занимает 13-е место (27 очков).

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Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:10
Реал с победой
kamilchik
kamilchik ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:24
Украли у Валенсии очки и не в Мадриде...
112910415
112910415
вчера в 21:29
гонка продолжается, ура
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 19:32
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Никто ничего не отберёт и никого не понизит... Штраф 100 баксов и всё закончится...
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 18:46
    Украдут очки и дадут выиграть Мадриду очередное чемпионство. Делается для того чтобы Мадрид раньше каталонцев смогли оформить в своей истории 100 титулов, и может быть оформить 100 побед в личных встречах над Барсой. У обоих сейчас +/- общее количество титулов и побед очень близки. В случае успеха сине-гранатовых в столице могут не простить этот момент.
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 18:26
    Ну, Реалу чемпионом не стать... Барса не отдаст..
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 18:12
    Реал просто так чемпионство не отдаст. Надо отдать должное Барсе, в сложном сезоне, они как никогда стабильны. Возможно будут ещё штрафные санкции по снятию очков с Барсы и тогда возможно и чемпионство. Но я бы хотел чистую победу
    shur
    shur
    вчера в 17:57
    ...смотрел концовку, почему волевую, вроде всё как всегда на
    мастерстве ! Третий мяч хорош,на высокой скорости довели
    до ворот и забили! С победой сливки!!!
    Гость
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