«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом»

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вчера, 17:53

«Реал» обыграл «Эспаньол» в матче 25-го тура Ла Лиги.

На 8-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Эспаньола» Хоселу. На 22-й минуте форвард «Реала» Винисиус Жуниор сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Эдер Милитао вывел «сливочных» вперед. В дополнительное ко второму тайму время Марко Асенсио поставил точку в матче.

«Реал» идёт на 2-м месте (56 очков), «Эспаньол» занимает 13-е место (27 очков).