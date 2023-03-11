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«Локомотив» вдевятером обыграл «Ахмат»

вчера, 18:29
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 19-го тура РПЛ.

На 11-й минуте единственный гол в игре забил нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 20-й минуте красную карточку получил защитник московского клуба Станислав Магкеев, а на 60-й минуте с поля был удален Максим Ненахов.

«Локомотив» идёт на 13-м месте (19 очков), «Ахмат» занимает 6-е место (29 очков).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:08
Молодцы Локо с победой
neukomm
neukomm
вчера в 20:41, ред.
Может, не по теме скажу.
1. Это про уровень нашего футбола. Как известно, Талалаев не так давно тренировал Ахмат. Как известно, в очередной раз обос.. провалился. Он уже тренировничал в половине клубов РПЛ. Это просто надо было видеть, с каким всезнающим выражением лица этот "тренер" в эфирах МатчТВ рассказывал про тактику, про игроков, про игровые комбинации, "профессионально" разбирая и критикуя игру каждой команды лиги. Он так уверен в своей тренерской мудрости, в своей тактической грамотности, что, кажется, сам уверовал в свою гениальность. Ну ты же в эфире по косточкам распилил каждого игрока - его сильные и слабые стороны, почему ты не можешь тогда игру своей команды поставить? Слабые игроки? А зачем тогда шел, раз знал. Или думал, что как в футбольном менеджере, взяв слабую команду ФНЛ, выиграешь ЛЧ через 3 сезона? Вот, вот - игра Ахмата - результат работы Талалайкина, до сих пор аукается.
1. Это про уровень нашего футбола. Ничего не изменилось, цифра один. Ничего не изменится, потому что бестолковые тренеры просто кочуют из клуба в клуб, закрыв дорогу действительно талантливым молодым тренерам.
PS. Балалайкин в Торпедо. Делаем ставки...
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:29
Дзюба талисман удачи
K Z
K Z
вчера в 20:20
Локо ещё попортит нервишки всем. Рано со счетов списали! Хорошие игроки,заряженность на результат. Быть Локо в пятерке стопудово. Молодцы ребята,так держать!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:38, ред.
Игру не смотрел, но хочу поздравить железнодорожников с такой важной победой!!! Играя практически весь матч в меньшинстве сумели обыграть очень колючий в родных стенах Ахмат. В Грозном всегда непросто играть, а Локо пол часа вообще играл в вдесятером и победил. Это действительно дорогого стоит! Молодой российский талант Сергей Пиняев уже начал приносить пользу Локомотиву. Галактионова и команду с такой важной победой. Не должен Локо плестись в хвосте турнирной таблице.
1580556558
1580556558 ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 19:35
Судейство за одну команду или судейство против другой команды не всегда одно и то же. И Вы матч то смотрели, чтобы делать выводы о несправедливости судейства?
112910415
112910415
вчера в 19:35
героическую игру показал Локо
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:31
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 19:24
    Ахмат любит очки московским клубам дарить...зато против Зенита зарубаются не на жизнь а несмерть
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:23, ред.
    «Локомотив» вдевятером обыграл «Ахмат».

    Во-первых хочу поздравить болельщиков Паровоза с заслуженной Победой! Просто молодцы ребятушки, настоящие бойцы, показали настоящий дух и волю к победе, несмотря на то что команда играла в меньшинстве более полутора тайма. Респект и Уважение вам за это!

    Во-вторых, очень разочаровал Ахмат. Имея такое колоссальное превосходство, играя в большинстве, и ещё при своих болельщиках, так ничего и не смогли сделать, переломить ход игры и счёт на табло. На мой субъективный взгляд, у Ахмата вообще нет качественных игроков атаки, ни одного забивного голеодора.

    Иной раз очень грустно смотреть на то как команда тяжело играет. А Бериша и Садулаев как будто в команде одни на поле, которые только они хотят играть. Агаларова вообще не видно бывает, хотя на него была ставка, когда его приобретали.

    Да и если взять статистику сегодняшнего матча, то возникает всё тот же вопрос - как можно было нанести по воротам Локо двадцать пять ударов и ни одного мяча не забить? Это и есть показатель отсутствия забивных игроков у Ахмата.

    Да и есть вопросы к тренерскому штабу, это что за состав на игру с одним нападающим играя на своём поле. Надеюсь что тренерский штаб сделает определённые выводы и команда наконец-то будет радовать своих болельщиков.
    протон
    протон ответ DEIVID_335 (раскрыть)
    вчера в 19:15
    Тот факт, что Локомотив выстоял 40 минут вдесятером, а потом еще полчаса с плюсиком в девятером - отличный показатель функционала, тут Галактионов поработал на славу, выдержали.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 19:13
    Локо нам нужен сильный и не в пердиве, это хорошо
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 19:09
    Пора уже просыпаться, и подниматься со дна таблицы, засиделись уже. Зоны еврокубков нет уже и у команд нет мотивации куда-либо двигаться, просто играют на не вылет.
    drive45
    drive45
    вчера в 18:55, ред.
    Локомотив показал просто невероятный запас прочности, который в итоге привел к победе с очень непростым соперникои на выезде. Совсем по другому команда выглядит во второй чпсти нашего чемпионата и конечно явно улучшит по итогу сезона свое турнирное положение.
    Sosna69
    Sosna69
    вчера в 18:48
    В минус 2,просто молодцы! Респект Лантратову!Наконец то вижу возрождение ЛОКО!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 18:43
    Локомотив становится командой. С трудной победой!
    Паровозов
    Паровозов
    вчера в 18:37
    Молодцы парни, настоящие бойцы. Обыграть ахматовцев вдевятером дорогого стоит .
    CTePx
    CTePx
    вчера в 18:36
    ППЦ игра! С одной стороны 4 удара 1 в створ это ППЦ, с другой стороны почти весь матч играли в меньшинстве, а с 60ой минуты еще и в подавляющем меньшинстве.
    Горжусь за ребят, молодцы Карпукас, Пиняев, Лантратов, да молодцы все вообще!!! Бились как львы, показали характер, это настоящая Команда!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 18:35
    Игру не видел, но результат радует.
    DEIVID_335
    DEIVID_335
    вчера в 18:33
    Ахмату даже судейка не помог.

    Молодец ЛОКО.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:30
    Главное не количество, а качество...
    Гость
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