«Локомотив» вдевятером обыграл «Ахмат».

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вчера, 18:29

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 19-го тура РПЛ .

На 11-й минуте единственный гол в игре забил нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 20-й минуте красную карточку получил защитник московского клуба Станислав Магкеев, а на 60-й минуте с поля был удален Максим Ненахов.

«Локомотив» идёт на 13-м месте (19 очков), «Ахмат» занимает 6-е место (29 очков).