«Локомотив» вдевятером обыграл «Ахмат».

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 19-го тура РПЛ.
На 11-й минуте единственный гол в игре забил нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев. На 20-й минуте красную карточку получил защитник московского клуба Станислав Магкеев, а на 60-й минуте с поля был удален Максим Ненахов.
«Локомотив» идёт на 13-м месте (19 очков), «Ахмат» занимает 6-е место (29 очков).
Во-первых хочу поздравить болельщиков Паровоза с заслуженной Победой! Просто молодцы ребятушки, настоящие бойцы, показали настоящий дух и волю к победе, несмотря на то что команда играла в меньшинстве более полутора тайма. Респект и Уважение вам за это!
Во-вторых, очень разочаровал Ахмат. Имея такое колоссальное превосходство, играя в большинстве, и ещё при своих болельщиках, так ничего и не смогли сделать, переломить ход игры и счёт на табло. На мой субъективный взгляд, у Ахмата вообще нет качественных игроков атаки, ни одного забивного голеодора.
Иной раз очень грустно смотреть на то как команда тяжело играет. А Бериша и Садулаев как будто в команде одни на поле, которые только они хотят играть. Агаларова вообще не видно бывает, хотя на него была ставка, когда его приобретали.
Да и если взять статистику сегодняшнего матча, то возникает всё тот же вопрос - как можно было нанести по воротам Локо двадцать пять ударов и ни одного мяча не забить? Это и есть показатель отсутствия забивных игроков у Ахмата.
Да и есть вопросы к тренерскому штабу, это что за состав на игру с одним нападающим играя на своём поле. Надеюсь что тренерский штаб сделает определённые выводы и команда наконец-то будет радовать своих болельщиков.
Во-первых хочу поздравить болельщиков Паровоза с заслуженной Победой! Просто молодцы ребятушки, настоящие бойцы, показали настоящий дух и волю к победе, несмотря на то что команда играла в меньшинстве более полутора тайма. Респект и Уважение вам за это!
Во-вторых, очень разочаровал Ахмат. Имея такое колоссальное превосходство, играя в большинстве, и ещё при своих болельщиках, так ничего и не смогли сделать, переломить ход игры и счёт на табло. На мой субъективный взгляд, у Ахмата вообще нет качественных игроков атаки, ни одного забивного голеодора.
Иной раз очень грустно смотреть на то как команда тяжело играет. А Бериша и Садулаев как будто в команде одни на поле, которые только они хотят играть. Агаларова вообще не видно бывает, хотя на него была ставка, когда его приобретали.
Да и если взять статистику сегодняшнего матча, то возникает всё тот же вопрос - как можно было нанести по воротам Локо двадцать пять ударов и ни одного мяча не забить? Это и есть показатель отсутствия забивных игроков у Ахмата.
Да и есть вопросы к тренерскому штабу, это что за состав на игру с одним нападающим играя на своём поле. Надеюсь что тренерский штаб сделает определённые выводы и команда наконец-то будет радовать своих болельщиков.
1. Это про уровень нашего футбола. Как известно, Талалаев не так давно тренировал Ахмат. Как известно, в очередной раз обос.. провалился. Он уже тренировничал в половине клубов РПЛ. Это просто надо было видеть, с каким всезнающим выражением лица этот "тренер" в эфирах МатчТВ рассказывал про тактику, про игроков, про игровые комбинации, "профессионально" разбирая и критикуя игру каждой команды лиги. Он так уверен в своей тренерской мудрости, в своей тактической грамотности, что, кажется, сам уверовал в свою гениальность. Ну ты же в эфире по косточкам распилил каждого игрока - его сильные и слабые стороны, почему ты не можешь тогда игру своей команды поставить? Слабые игроки? А зачем тогда шел, раз знал. Или думал, что как в футбольном менеджере, взяв слабую команду ФНЛ, выиграешь ЛЧ через 3 сезона? Вот, вот - игра Ахмата - результат работы Талалайкина, до сих пор аукается.
1. Это про уровень нашего футбола. Ничего не изменилось, цифра один. Ничего не изменится, потому что бестолковые тренеры просто кочуют из клуба в клуб, закрыв дорогу действительно талантливым молодым тренерам.
PS. Балалайкин в Торпедо. Делаем ставки...
1. Это про уровень нашего футбола. Как известно, Талалаев не так давно тренировал Ахмат. Как известно, в очередной раз обос.. провалился. Он уже тренировничал в половине клубов РПЛ. Это просто надо было видеть, с каким всезнающим выражением лица этот "тренер" в эфирах МатчТВ рассказывал про тактику, про игроков, про игровые комбинации, "профессионально" разбирая и критикуя игру каждой команды лиги. Он так уверен в своей тренерской мудрости, в своей тактической грамотности, что, кажется, сам уверовал в свою гениальность. Ну ты же в эфире по косточкам распилил каждого игрока - его сильные и слабые стороны, почему ты не можешь тогда игру своей команды поставить? Слабые игроки? А зачем тогда шел, раз знал. Или думал, что как в футбольном менеджере, взяв слабую команду ФНЛ, выиграешь ЛЧ через 3 сезона? Вот, вот - игра Ахмата - результат работы Талалайкина, до сих пор аукается.
1. Это про уровень нашего футбола. Ничего не изменилось, цифра один. Ничего не изменится, потому что бестолковые тренеры просто кочуют из клуба в клуб, закрыв дорогу действительно талантливым молодым тренерам.
PS. Балалайкин в Торпедо. Делаем ставки...