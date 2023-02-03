36 стран купили права на показ матчей лиги Саудовской Аравии из-за Роналду.

Интерес к чемпионату Саудовской Аравии возрос после перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
36 новых стран купили права на трансляции матчей Премьер-Лиги Саудовской Аравии. Теперь на экранах своих телевизоров за выступлениями Роналду смогут наблюдать болельщики во Франции, Португалии, Германии, Мексике, Турции, Италии, Великобритании и других странах мира.
Как я и говорил когда был подписан контракт с Роном - это хорошее вложение не только для самого клуба, но и для развития футбола в целом в стране.
А учитывая то, что Саудовская Аравия выставила свою кандидатуру на проведение Чемпионата мира 2030 года, а, как мы все знаем, футбол является одним из самых смотрибельных спортивных игр в мире, то и реклама, а также телевидение, и т.д являются огромной прибылью для страны. Уж саудиты давно научились вкладывать свои нефтегазовые доллары в перспективные проекты.
И Рон я думаю это только начало этого проекта. Скоро придёт время когда в чемпионат Саудовской Аравии приедет много звёзд мирового футбола ⚽️ , что в принципе в новостях уже проскакивает имя того или иного топ футболиста. И я почему-то уверен, что у них всё получится.
Как я и говорил когда был подписан контракт с Роном - это хорошее вложение не только для самого клуба, но и для развития футбола в целом в стране.
А учитывая то, что Саудовская Аравия выставила свою кандидатуру на проведение Чемпионата мира 2030 года, а, как мы все знаем, футбол является одним из самых смотрибельных спортивных игр в мире, то и реклама, а также телевидение, и т.д являются огромной прибылью для страны. Уж саудиты давно научились вкладывать свои нефтегазовые доллары в перспективные проекты.
И Рон я думаю это только начало этого проекта. Скоро придёт время когда в чемпионат Саудовской Аравии приедет много звёзд мирового футбола ⚽️ , что в принципе в новостях уже проскакивает имя того или иного топ футболиста. И я почему-то уверен, что у них всё получится.