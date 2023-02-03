36 стран купили права на показ матчей лиги Саудовской Аравии из-за Роналду.

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сегодня, 21:13

Интерес к чемпионату Саудовской Аравии возрос после перехода в «Аль-Наср» .

36 новых стран купили права на трансляции матчей Премьер-Лиги Саудовской Аравии. Теперь на экранах своих телевизоров за выступлениями Роналду смогут наблюдать болельщики во Франции, Португалии, Германии, Мексике, Турции, Италии, Великобритании и других странах мира.