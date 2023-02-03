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36 стран купили права на показ матчей лиги Саудовской Аравии из-за Роналду

сегодня, 21:13

Интерес к чемпионату Саудовской Аравии возрос после перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

36 новых стран купили права на трансляции матчей Премьер-Лиги Саудовской Аравии. Теперь на экранах своих телевизоров за выступлениями Роналду смогут наблюдать болельщики во Франции, Португалии, Германии, Мексике, Турции, Италии, Великобритании и других странах мира.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:34
Доброго вечера (ночи) Владимир!

Да, не так всё просто оказалось...

Продумали арабы всё.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:11, ред.
36 стран купили права на показ матчей лиги Саудовской Аравии из-за Роналду.

Как я и говорил когда был подписан контракт с Роном - это хорошее вложение не только для самого клуба, но и для развития футбола в целом в стране.

А учитывая то, что Саудовская Аравия выставила свою кандидатуру на проведение Чемпионата мира 2030 года, а, как мы все знаем, футбол является одним из самых смотрибельных спортивных игр в мире, то и реклама, а также телевидение, и т.д являются огромной прибылью для страны. Уж саудиты давно научились вкладывать свои нефтегазовые доллары в перспективные проекты.

И Рон я думаю это только начало этого проекта. Скоро придёт время когда в чемпионат Саудовской Аравии приедет много звёзд мирового футбола ⚽️ , что в принципе в новостях уже проскакивает имя того или иного топ футболиста. И я почему-то уверен, что у них всё получится.
Elliada
Elliada
сегодня в 22:07
Было бы на что смотреть
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 21:36
Прочитав эту новость невольно подумал, а не продешевил ли Рон с саудовцами...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:31
Ребята носящие куфию конечно умеют считать не только нефтедоллары...
Наверняка прежде чем вложить в Роналду 217 миллионов они предварительно продумали как их "отбить"...
Первый пошёл...
barcamilan
barcamilan
сегодня в 21:30
ну и идиоты
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 21:25
Все продолжат смотреть на его кислую рожу... И.. руки в небо... На это можно смотреть вечно... Хе-хе..
shlomo
shlomo
сегодня в 21:23
Уважаемая администрация!

Вы можете убрать из этой ветке Namuri и matrix333..... Вот честно достали...За гланды уже... можно уже и не "выдержать этой бредятины"....
протон
протон
сегодня в 21:20
Думаю у некоторых сейчас начнется
Гость
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