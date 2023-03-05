Слуцкий и Казанский будут вести футбольную программу на Первом канале

Российский тренер Леонид Слуцкий и комментатор Денис Казанский станут ведущими новой программы на Первом канале — «На футболе...». Она выйдет в эфир 5 марта.
На официальном сайте телеканала сообщается:
Ведущие передачи, спортивный комментатор Денис Казанский и футбольный тренер Леонид Слуцкий, представят новый авторский взгляд на этот традиционный вид спорта. В центре внимания — чемпионат России по футболу.
При утрате квалификации тренера, из-за восторженных, но бесплодных блужданий по еврогейскому континенту, приходится свои знания футбола предЪявлять телевизионной публике.
Прощай, Леонид Викторович, "ты ушёл от нас,не устранив всех отмеченных недостатков", как говаривал покойный адмирал Балтин, Герой Советского Союза
При утрате квалификации тренера, из-за восторженных, но бесплодных блужданий по еврогейскому континенту, приходится свои знания футбола предЪявлять телевизионной публике.
Прощай, Леонид Викторович, "ты ушёл от нас,не устранив всех отмеченных недостатков", как говаривал покойный адмирал Балтин, Герой Советского Союза