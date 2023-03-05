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Слуцкий и Казанский будут вести футбольную программу на Первом канале

05 марта 2023, 13:54

Российский тренер Леонид Слуцкий и комментатор Денис Казанский станут ведущими новой программы на Первом канале — «На футболе...». Она выйдет в эфир 5 марта.

На официальном сайте телеканала сообщается:

Ведущие передачи, спортивный комментатор Денис Казанский и футбольный тренер Леонид Слуцкий, представят новый авторский взгляд на этот традиционный вид спорта. В центре внимания — чемпионат России по футболу.

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Все комментарии
МапС
МапС
05 марта в 17:53
В три часа ночи. (С)
Брулин
Брулин
05 марта в 15:58
Казанский ушел с казённого матч ТВ ))]] кремень 😅
Союзник противников
Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
05 марта в 15:00
Так его эта скверна и сгубила-шоу.Началось всё с участия в них,а это начало утраты реальности.
Союзник противников
Союзник противников
05 марта в 14:59, ред.
"Бывший футбольный тренер".

При утрате квалификации тренера, из-за восторженных, но бесплодных блужданий по еврогейскому континенту, приходится свои знания футбола предЪявлять телевизионной публике.

Прощай, Леонид Викторович, "ты ушёл от нас,не устранив всех отмеченных недостатков", как говаривал покойный адмирал Балтин, Герой Советского Союза
drug01
drug01
05 марта в 14:56
Может что то увидит новое в футболе
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 марта в 14:38
Надеюсь серьезная программа будет. Без заморочек заморских на русском языке, шоу. Казанский норм.
Ironigor
Ironigor
05 марта в 14:15
Ну вот наконец-то в своей стихии оказался.
Варвар7
Варвар7
05 марта в 13:56
Чего Лёню в шоу бизнес окончательно потянуло?
Гость
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