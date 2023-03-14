Баринов сообщил, что не знал о ситуации с жёлтыми карточками

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вчера, 23:45

Капитан «Локомотива» высказался о том, что он из-за дисквалификации не должен был играть в матче второго этапа 1/4 финала Пути Регионов Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти 6:7).

Футболист получил по одной жёлтой карточке в двух предыдущих встречах со «Спартаком» в рамках Пути РПЛ , поэтому не имел права принимать участие в игре с тольяттинцами.