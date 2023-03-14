Баринов сообщил, что не знал о ситуации с жёлтыми карточками

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о том, что он из-за дисквалификации не должен был играть в матче второго этапа 1/4 финала Пути Регионов Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти 6:7).
Футболист получил по одной жёлтой карточке в двух предыдущих встречах со «Спартаком» в рамках Пути РПЛ, поэтому не имел права принимать участие в игре с тольяттинцами.
Я не знал о ситуации с жёлтыми карточками. Если бы я знал, я бы и не играл, не вышел на поле. Больше мне нечего сказать.
видно, немцы вели учёт
а ныне некому
видно, немцы вели учёт
а ныне некому