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Баринов сообщил, что не знал о ситуации с жёлтыми карточками

вчера, 23:45
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о том, что он из-за дисквалификации не должен был играть в матче второго этапа 1/4 финала Пути Регионов Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти 6:7).

Футболист получил по одной жёлтой карточке в двух предыдущих встречах со «Спартаком» в рамках Пути РПЛ, поэтому не имел права принимать участие в игре с тольяттинцами.

Я не знал о ситуации с жёлтыми карточками. Если бы я знал, я бы и не играл, не вышел на поле. Больше мне нечего сказать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:38
тогда ладно
видно, немцы вели учёт
а ныне некому
cska1948
cska1948 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 09:32
Как для чего? Чтобы ЗРЯплату получать!
adekvat
adekvat ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 07:36
Не Барское это дело за какими то карточками следить.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:28
Я ни я, и хата не моя. Откуда я знал про эти карточки, я вообще думал в хоккей будем играть, даже клюшку с собой на матч взял.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:11
В общем Локомотив по любому бы проиграл.
hgza49mpwkhp
hgza49mpwkhp
сегодня в 07:06
А мальчонка на тренерском мостике дрезины куда смотрел?
ОПС
ОПС
сегодня в 07:05
А считать в школе не научили. Но кто то в клубе за статистику, в том числе карточки. должен отвечать. Получается, что даже хорошо, что не выиграли. Техническое поражение после выигранного матча обиднее было бы.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:48
А ну тут понятно, ребят, Баринов просто не знал, расходимся. Подумаешь, просто вне правил вышел на поле, а так всё как книга пишет.
3k732e84f7ec
3k732e84f7ec
сегодня в 00:10
Всё равно бог рассудил по своему
Gahi
Gahi
вчера в 23:53
Возникает вопрос для чего столько помощников в команде у тренера Локомотив 🚂.
Гость
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