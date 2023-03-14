Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Кубок 2022/2023

«Локомотив» может получить техническое поражение в Кубке России

вчера, 19:31
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что «Локомотив» получит техническое поражение в матче второго этапа Пути регионов Кубка России с «Акроном» и покинет турнир из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова. Игрок получил две жёлтые карточки в предыдущих играх 1/4 финала Пути РПЛ со «Спартаком».

Перед матчами со «Спартаком» карточки в Пути РПЛ обнулились, но Баринов получил по жёлтой карточке в каждом из матчей. В регламенте нигде нет уточнений, что карточки обнуляются при переходе между Путями РПЛ и Регионов. Исходя из этого, «Локомотив» должен будет получить техническое поражение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Баринов сообщил, что не знал о ситуации с жёлтыми карточками
Вчера, 23:45
ОфициальноМЮ не стал подавать апелляцию на дисквалификацию Каземиро
13 марта
Каземиро не смог сдержать слёзы после удаления в матче с «Саутгемптоном»
12 марта Фото
СлухиУЕФА может исключить «Барселону» из следующего розыгрыша Лиги чемпионов
10 марта
Слухи«Барселону» могут исключить из Ла Лиги или ликвидировать
10 марта
Аллегри дал комментарий касательно исключения Погба из заявки
10 марта
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:46
разницы особой нет
ДСА
ДСА
вчера в 20:40
Они и так проиграли, чего теперь икру метать?
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:03
Поняли, что смысл стараться что-то делать в Кубке, начали страдать пофигизмом. Авось прокатит и никто этого не заметит. А не тут-то было ребятки, вас попалили. Как же команда спустилась. Сворачивайте удочки, господа, подьехал ваш паровоз, следующая станция ФНЛ.
протон
протон
вчера в 19:33
Видимо, бывший арбитр Кузнецов решил, что раз сейчас судьи карточки не считают, то и ему не надо.
протон
протон
вчера в 19:32
у Локо вроде была уже такая ситуация, в прошлом году в кубке с Енисеем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 