«Локомотив» может получить техническое поражение в Кубке России

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вчера, 19:31

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что «Локомотив» получит техническое поражение в матче второго этапа Пути регионов Кубка России с «Акроном» и покинет турнир из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника . Игрок получил две жёлтые карточки в предыдущих играх 1/4 финала Пути РПЛ со «Спартаком».