«Локомотив» может получить техническое поражение в Кубке России

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что «Локомотив» получит техническое поражение в матче второго этапа Пути регионов Кубка России с «Акроном» и покинет турнир из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова. Игрок получил две жёлтые карточки в предыдущих играх 1/4 финала Пути РПЛ со «Спартаком».
Перед матчами со «Спартаком» карточки в Пути РПЛ обнулились, но Баринов получил по жёлтой карточке в каждом из матчей. В регламенте нигде нет уточнений, что карточки обнуляются при переходе между Путями РПЛ и Регионов. Исходя из этого, «Локомотив» должен будет получить техническое поражение.