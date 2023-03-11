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Глейзеры хотят продать МЮ до открытия летнего трансферного окна

вчера, 11:29

Семья Глейзеров надеялась продать «Манчестер Юнайтед» в первые четыре месяца 2023 года, теперь они намерены завершить сделку до открытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, нынешние владельцы клуба хотят выручить за МЮ не менее 5 млрд фунтов. Предложения катарского шейха Джассима бин Хамада Аль Тани и британского миллиардера Джима Рэтклиффа по-прежнему не дотягивают до этой суммы.

Отмечается, что по-крайней мере 4 стороны заинтересованы в покупке «Юнайтед». Все участники торгов получат доступ к финансовым отчётам клуба, а также будут иметь возможность осмотреть домашний стадион команды «Олд Траффорд» и тренировочную базу манкунианцев в Кэррингтоне.

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Перевод с goal.com Фото: Ben Stewart
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:56
если правда хотят, у них получится
dok66
dok66
вчера в 14:09
После ознакомления с финансовыми отчетами клуба ценник скорее понизится , чем повысится . Так что будем посмотреть чем все закончится .
lotsman
lotsman
вчера в 13:44
Покупатели знают о сильном желании продать и будут снижать цену. Глейзеры, если хотят продать, должны пойти на уступки. Иначе клуб, в таком подвешенном состоянии, будет лихорадить, потенциал клуба снизится, цена начнёт сильно падать и продать его будет всё сложнее и сложнее. Как говорят в Одессе - жадность фраера сгубила. Вывод - если хотите продать хорошо, надо сейчас продавать, пока дают реальную цену.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:45
Если сильно хотят - сделают сделку по приобретению клуба.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 12:32
Сами тупят ещё и как можно быстрее продать хотят.
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
вчера в 12:09
Слишком много просят, красная цена 2млд не больше, можно было понять если МЮ каждый год и АПЛ и ЛЧ выигрывал
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:33
Хотеть не вредно. Уж больно много просите .
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