Глейзеры хотят продать МЮ до открытия летнего трансферного окна

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вчера, 11:29

Семья Глейзеров надеялась продать «Манчестер Юнайтед» в первые четыре месяца 2023 года, теперь они намерены завершить сделку до открытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, нынешние владельцы клуба хотят выручить за МЮ не менее 5 млрд фунтов. Предложения катарского шейха Джассима бин Хамада Аль Тани и британского миллиардера Джима Рэтклиффа по-прежнему не дотягивают до этой суммы.

Отмечается, что по-крайней мере 4 стороны заинтересованы в покупке «Юнайтед». Все участники торгов получат доступ к финансовым отчётам клуба, а также будут иметь возможность осмотреть домашний стадион команды «Олд Траффорд» и тренировочную базу манкунианцев в Кэррингтоне.