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Глейзеры решили не продавать «Манчестер Юнайтед» до лета

вчера, 13:58

Семья Глейзеров отложит продажу прав на «Манчестер Юнайтед» до лета.

Изначально предполагалось закрыть сделку в первом квартале текущего года или к концу апреля. Теперь в качестве крайнего срока выбран июнь. При этом предложение должно оказаться приемлемым.

Глейзеры хотят получить за МЮ как минимум 5 миллиардов фунтов стерлингов, но полученные предложения недотягивают до этого показателя.

Известно, что американский хедж-фонд Elliott Management готов в финансовом плане помочь потенциальному покупателю «дьяволов».

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 18:06
Судя по всему начали торговаться , раз сроки сместили . Но МЮ дороже не станет , так что ждем летнего трансферного окна . К тому времени покупателям может и надоесть эта лихорадка . Так что ждем .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
ЛЕ ? Вряд ли. Севилья вон 6 раз там побеждала, а хрен ли толку..., да и кому это интересно ?
Не зря же этот трофей топ-клубы кулуарно называют го8нокубок.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:07
Их вроде 6 братьев, как 6 голов дракона)) Еще и Евреи.)) Поделить не могут.))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:04
Щас дела идут не плохо и думают к лету дороже продать.))
112910415
112910415
вчера в 16:57
Глейзеры, будьте человеками !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:34
Американские ЕРЖ – страшное дело.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:08
Дулю им, а не пять миллиардов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:52
МЮ сейчас постарается выиграть Лигу Европы, это повысит его акции.
Союзник противников
Союзник противников ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:40
Семья большая.Если говорят,что два еврея-три мнения,то тут вообще хрен к согласию придёшь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:39
К лету бараны жирку нагуляют???
lotsman
lotsman
вчера в 14:48
Думают, что к лету клуб подскочит в цене.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18
Они наверное там монетку кидают "продавать - не продавать"!
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