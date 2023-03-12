Семья Глейзеров отложит продажу прав на «Манчестер Юнайтед» до лета.
Изначально предполагалось закрыть сделку в первом квартале текущего года или к концу апреля. Теперь в качестве крайнего срока выбран июнь. При этом предложение должно оказаться приемлемым.
Глейзеры хотят получить за МЮ как минимум 5 миллиардов фунтов стерлингов, но полученные предложения недотягивают до этого показателя.
Известно, что американский хедж-фонд Elliott Management готов в финансовом плане помочь потенциальному покупателю «дьяволов».
Не зря же этот трофей топ-клубы кулуарно называют го8нокубок.
Не зря же этот трофей топ-клубы кулуарно называют го8нокубок.