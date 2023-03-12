Глейзеры решили не продавать «Манчестер Юнайтед» до лета

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вчера, 13:58

Семья Глейзеров отложит продажу прав на «Манчестер Юнайтед» до лета.

Изначально предполагалось закрыть сделку в первом квартале текущего года или к концу апреля. Теперь в качестве крайнего срока выбран июнь. При этом предложение должно оказаться приемлемым.

Глейзеры хотят получить за МЮ как минимум 5 миллиардов фунтов стерлингов, но полученные предложения недотягивают до этого показателя.

Известно, что американский хедж-фонд Elliott Management готов в финансовом плане помочь потенциальному покупателю «дьяволов».