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Болельщики «Арсенала» хотят, чтобы Кардашьян не посещала игры их команды

вчера, 10:06

Болельщики «Арсенала» в шутку попросили модель Ким Кардашьян никогда не возвращаться на стадион «Эмирейтс».

А некоторые даже предположили, что телезнаменитость приносит их команде неудачи — «оружейники» испытали это на себе в ответном матче Лиги Европы против «Спортинга» (1:1, общий счет 3:3 и 3:5 по пенальти). Кардашьян посетила эту игру вместе с сыном Сейнтом.

Сообщается, что знаменитость снимает в Лондоне документальный фильм.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:59
Она отвлекает от игры. Результата нет.
uy8c26cwwbp8
uy8c26cwwbp8
вчера в 11:04, ред.
Если следовать логике болельщиков, то они должны сами себе запретить ходить на Арсенал в АПЛ и еврокубках.
Их посещения матчей Арсенала приносят только неудачи в данных турнирах.
ОПС
ОПС
вчера в 10:41
Шутки шутками, но суеверие никто не отменял.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:28
Какую-то причину да найдут, Ли ж бы команда не была, виновата. А по сути, Спортинг мог вообще выигрывать во 2ом тайме, Арсеналу повезло, что до пенальти дошли, был шанс и упустили, играйте спокойно в АПЛ и Кардашьян приглашайте.
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