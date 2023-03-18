Болельщики «Арсенала» хотят, чтобы Кардашьян не посещала игры их команды

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вчера, 10:06

Болельщики «Арсенала» в шутку попросили модель Ким Кардашьян никогда не возвращаться на стадион «Эмирейтс».

А некоторые даже предположили, что телезнаменитость приносит их команде неудачи — «оружейники» испытали это на себе в ответном матче Лиги Европы против «Спортинга» (1:1, общий счет 3:3 и 3:5 по пенальти). Кардашьян посетила эту игру вместе с сыном Сейнтом.

Сообщается, что знаменитость снимает в Лондоне документальный фильм.