Клавдин в «Зените» и автобус Берлускони. Футбольный юмор февраля

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сегодня, 21:27

Оцените творчество читателей «Соккер.ру».

16 место. Появились фотографии формы, в которой Россия могла сыграть на чемпионате мира.

LOpp: В Сети появилось видео голов, которые могла бы забить Россия на ЧМ -2022.

15 место. Широков станет директором команды из второго дивизиона – раменского «Сатурна».

Futurista: Напряглись судьи из второго дивизиона.

14 место. «Челси» упрямо не увольняет Поттера. Снимают пародийный хоррор на тему знаменитых книг и фильмов о мальчике-волшебнике?

Jeck Denielse: Увидим все части «Поттериады»:

«Грэм Поттер и философский порожняк», «Грэм Поттер и узник „Стэмфорд Бридж“», «„Челси“ и Тренер-Полукровка», «Грэм Поттер и Кубок Лиги», «Грэм Поттер: возвращение в Чемпионшип».

13 место. Кержаков отправился к Кокорину, будет тренировать клуб на Кипре.

Гус Пойет: Говорят, игроки «Кармиотиссы» серьезно готовятся к первой тренировке, узнав, что любимый девиз нового тренера «Бил, бью, бить буду».

12 место. «Бавария» по хорошей для «Боруссии» М традиции снова проиграла «жеребцам». Дайотчанкуль Упамекано удалился в дебюте встречи.

Elliada: Красная карточка на 8-й минуте??? Интересно, что он сделал?

НЕЭГО И СТ: Отдайотчанкулил кого-нибудь… Хе…

11 место. Стало известно, как прошла первая встреча Месси и Мбаппе после финала ЧМ .

Jeck Denielse: Надеюсь, нам сообщат потом все детали встречи…

10 место. Известный бренд сделал свечи в виде головы Месси.

Великий Пуховик: Хорошо, что не сделали свечу в виде головы Мбаппе. Иначе Эмилиано Мартинес скупил бы всю партию.

9 место. Бизнесмен из Нигерии планирует купить «Шеффилд Юнайтед». И это не попытка «надуть» человека по электронной почте.

Союзник противников:

«Правь, Британия, морями!» -

Этот лозунг – прах и тлен.

Ведь на суше правит вами

Нигерийский бизнесмен.

Ice van Reed:

8 место. «Челси» страдает без побед, без прогресса новичков, без стройной игры. Но Боэли ждет ответного матча против «Боруссии» Д, чтобы принять окончательное решение о судьбе главного тренера.

allemz представил их диалоги:

Поттер: «Босс, я больше так не могу, увольте меня, прошу вас десятый раз».

Боэли покупает Неймара.

Боэли: «Не переживай, Грэм, в этот раз у тебя получится».

7 место. Ваши комментарии после того, как Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Рыцарь Mar: Бразияне.

Jeck Denielse: Теперь вместо легионеров Малкома и Клаудиньо будут Филипп Сальвович Малкомов и Луис Родригович Клавдин.

6 место. Малком прокомментировал срыв своего трансфера в ПСЖ . Мог играть в Лиге чемпионов против «Баварии», пока у Неймара проблемы со здоровьем, но остался в «Зените» играть в РПЛ .

Futurista после этого вспомнил анекдот: Малком: — Опять хочу в Париж… — Уже был? – Уже хотел…

5 место. Одно из событий месяца — Дзюба нашел себе новую команду со стадионом в Черкизово. А до этого, чтобы не отставать от модной молодежи, отправился на рынок.

shlomo: Он уже и приоделся… Модник)))

4 место. Александр Александрович Кокорин вышел на второе место в списке лучших снайперов чемпионата Кипра. Союзник противников посвятил этому событию стих:

Бросил стульями махаться,

Начал спортом заниматься;

Получилось вроде складно,

Да к тому же не бесплатно.

3 место. Берлускони, обещавший игрокам в подарок «автобус с проститутками» после важных побед, теперь заявил, что в следующем сезоне «Монца» выиграет Серию А.

Jeck Denielse: Говорят, Берлускони купил новый автобус... Для «бонуса» игрокам…

2 место. Гави получил старый номер Хави, «Барселона» озаботилась вопросами наследования футбольной короны.

Бубнин: Гави уже есть, теперь нужны Лесси с 10-м номером и Виньеста.

1 место. Говорили, что Дзюба до перехода в «Локомотив» и огненных интервью был близок к переходу в клуб, который раньше тренировал Слуцкий. Речь шла о «Витессе», но Леонид Викторович тренировал не только голландцев.

LOpp: Все армейцы при прочтении заголовка на всякий случай перекрестились)).