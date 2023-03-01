Клавдин в «Зените» и автобус Берлускони. Футбольный юмор февраля

Оцените творчество читателей «Соккер.ру».
16 место. Появились фотографии формы, в которой Россия могла сыграть на чемпионате мира.
LOpp: В Сети появилось видео голов, которые могла бы забить Россия на ЧМ-2022.
15 место. Широков станет директором команды из второго дивизиона – раменского «Сатурна».
Futurista: Напряглись судьи из второго дивизиона.
14 место. «Челси» упрямо не увольняет Поттера. Снимают пародийный хоррор на тему знаменитых книг и фильмов о мальчике-волшебнике?
Jeck Denielse: Увидим все части «Поттериады»:
«Грэм Поттер и философский порожняк», «Грэм Поттер и узник „Стэмфорд Бридж“», «„Челси“ и Тренер-Полукровка», «Грэм Поттер и Кубок Лиги», «Грэм Поттер: возвращение в Чемпионшип».
13 место. Кержаков отправился к Кокорину, будет тренировать клуб на Кипре.
Гус Пойет: Говорят, игроки «Кармиотиссы» серьезно готовятся к первой тренировке, узнав, что любимый девиз нового тренера «Бил, бью, бить буду».
12 место. «Бавария» по хорошей для «Боруссии» М традиции снова проиграла «жеребцам». Дайотчанкуль Упамекано удалился в дебюте встречи.
Elliada: Красная карточка на 8-й минуте??? Интересно, что он сделал?
НЕЭГО И СТ: Отдайотчанкулил кого-нибудь… Хе…
11 место. Стало известно, как прошла первая встреча Месси и Мбаппе после финала ЧМ.
Jeck Denielse: Надеюсь, нам сообщат потом все детали встречи…
10 место. Известный бренд сделал свечи в виде головы Месси.
Великий Пуховик: Хорошо, что не сделали свечу в виде головы Мбаппе. Иначе Эмилиано Мартинес скупил бы всю партию.
9 место. Бизнесмен из Нигерии планирует купить «Шеффилд Юнайтед». И это не попытка «надуть» человека по электронной почте.
Союзник противников:
«Правь, Британия, морями!» -
Этот лозунг – прах и тлен.
Ведь на суше правит вами
Нигерийский бизнесмен.
Ice van Reed:
8 место. «Челси» страдает без побед, без прогресса новичков, без стройной игры. Но Боэли ждет ответного матча против «Боруссии» Д, чтобы принять окончательное решение о судьбе главного тренера.
allemz представил их диалоги:
Поттер: «Босс, я больше так не могу, увольте меня, прошу вас десятый раз».
Боэли покупает Неймара.
Боэли: «Не переживай, Грэм, в этот раз у тебя получится».
7 место. Ваши комментарии после того, как Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.
Рыцарь Mar: Бразияне.
Jeck Denielse: Теперь вместо легионеров Малкома и Клаудиньо будут Филипп Сальвович Малкомов и Луис Родригович Клавдин.
6 место. Малком прокомментировал срыв своего трансфера в ПСЖ. Мог играть в Лиге чемпионов против «Баварии», пока у Неймара проблемы со здоровьем, но остался в «Зените» играть в РПЛ.
Futurista после этого вспомнил анекдот: Малком: — Опять хочу в Париж… — Уже был? – Уже хотел…
5 место. Одно из событий месяца — Дзюба нашел себе новую команду со стадионом в Черкизово. А до этого, чтобы не отставать от модной молодежи, отправился на рынок.
shlomo: Он уже и приоделся… Модник)))
4 место. Александр Александрович Кокорин вышел на второе место в списке лучших снайперов чемпионата Кипра. Союзник противников посвятил этому событию стих:
Бросил стульями махаться,
Начал спортом заниматься;
Получилось вроде складно,
Да к тому же не бесплатно.
3 место. Берлускони, обещавший игрокам в подарок «автобус с проститутками» после важных побед, теперь заявил, что в следующем сезоне «Монца» выиграет Серию А.
Jeck Denielse: Говорят, Берлускони купил новый автобус... Для «бонуса» игрокам…
2 место. Гави получил старый номер Хави, «Барселона» озаботилась вопросами наследования футбольной короны.
Бубнин: Гави уже есть, теперь нужны Лесси с 10-м номером и Виньеста.
1 место. Говорили, что Дзюба до перехода в «Локомотив» и огненных интервью был близок к переходу в клуб, который раньше тренировал Слуцкий. Речь шла о «Витессе», но Леонид Викторович тренировал не только голландцев.
LOpp: Все армейцы при прочтении заголовка на всякий случай перекрестились)).