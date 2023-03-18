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Экс-тренер «Факела» возглавит «Аланию»

вчера, 12:14

Бывший тренер «Факела» Олег Василенко возглавит «Аланию».

Специалист согласовал контракт с коллективом из Владикавказа до 2024 года. Тренер будет получать 600 тысяч рублей в месяц, предыдущий рулевой команды Заур Тедеев зарабатывал 1 миллион в месяц. Перед «Аланией» поставлена цель выйти в РПЛ. Если клуб не выйдет по итогам текущего сезона в Премьер-Лигу, увольнять тренера не станут. Помимо этого, Василенко рассказали, что новый стадион команды будет готов уже летом 2023 года.

На данный момент «Алания» занимает 4-е место в Первой лиге.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31, ред.
Экс-тренер «Факела» возглавит «Аланию».

Ну наконец-то силы добра победили. На мой субъективный взгляд, это лучшая новость за последнее время от Алании. Ведь команда под руководством Тедеева совершенно не впечетляла ни качеством самой игры ни итоговым счётом на табло.

В семи проведённых матчах, команда набрала всего шесть очков, что совершенно недопустимо для команды у которой стоит задача выхода в РПЛ. И то что произошло сейчас следствие именно неудовлетворительной игры команды.

А кандидатура Олега Василенко, на мой взгляд, является самой подходящей на данный момент времени. Василенко как тренер показывал хороший атакующий футбол с Факелом и добился выхода в РПЛ, что теперь предстоит ему делать и с Аланией. Пожелаю ему только Удачи с Аланией ! Всем Добра !
dh5esk2x3acn
dh5esk2x3acn
вчера в 14:04
Для родного ему пердива вполне подходящий персонаж
Georgud
Georgud
вчера в 13:49
Удачи ему!
ОПС
ОПС
вчера в 12:54
Тренеры как кочевники - из одного клуба в другой.Пусть попытает счастья в Алании, а нам остается только смотреть за его работой.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:49
Вот вроде бы все получается у Алании и игра есть, и игроки не самые плохие.... но в чем то чуть чуть не получается.... то непонятную ничейку у себя дома играют с Кубанью, то просто выходят не играть а попинать мячик... удачи новому тренеру и клубу!
Гость
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