Экс-тренер «Факела» возглавит «Аланию».

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вчера, 12:14

Бывший тренер «Факела» возглавит «Аланию».

Специалист согласовал контракт с коллективом из Владикавказа до 2024 года. Тренер будет получать 600 тысяч рублей в месяц, предыдущий рулевой команды Заур Тедеев зарабатывал 1 миллион в месяц. Перед «Аланией» поставлена цель выйти в РПЛ . Если клуб не выйдет по итогам текущего сезона в Премьер-Лигу, увольнять тренера не станут. Помимо этого, Василенко рассказали, что новый стадион команды будет готов уже летом 2023 года.

На данный момент «Алания» занимает 4-е место в Первой лиге.