Экс-тренер «Факела» возглавит «Аланию».

Бывший тренер «Факела» Олег Василенко возглавит «Аланию».
Специалист согласовал контракт с коллективом из Владикавказа до 2024 года. Тренер будет получать 600 тысяч рублей в месяц, предыдущий рулевой команды Заур Тедеев зарабатывал 1 миллион в месяц. Перед «Аланией» поставлена цель выйти в РПЛ. Если клуб не выйдет по итогам текущего сезона в Премьер-Лигу, увольнять тренера не станут. Помимо этого, Василенко рассказали, что новый стадион команды будет готов уже летом 2023 года.
На данный момент «Алания» занимает 4-е место в Первой лиге.
Ну наконец-то силы добра победили. На мой субъективный взгляд, это лучшая новость за последнее время от Алании. Ведь команда под руководством Тедеева совершенно не впечетляла ни качеством самой игры ни итоговым счётом на табло.
В семи проведённых матчах, команда набрала всего шесть очков, что совершенно недопустимо для команды у которой стоит задача выхода в РПЛ. И то что произошло сейчас следствие именно неудовлетворительной игры команды.
А кандидатура Олега Василенко, на мой взгляд, является самой подходящей на данный момент времени. Василенко как тренер показывал хороший атакующий футбол с Факелом и добился выхода в РПЛ, что теперь предстоит ему делать и с Аланией. Пожелаю ему только Удачи с Аланией ! Всем Добра !
Ну наконец-то силы добра победили. На мой субъективный взгляд, это лучшая новость за последнее время от Алании. Ведь команда под руководством Тедеева совершенно не впечетляла ни качеством самой игры ни итоговым счётом на табло.
В семи проведённых матчах, команда набрала всего шесть очков, что совершенно недопустимо для команды у которой стоит задача выхода в РПЛ. И то что произошло сейчас следствие именно неудовлетворительной игры команды.
А кандидатура Олега Василенко, на мой взгляд, является самой подходящей на данный момент времени. Василенко как тренер показывал хороший атакующий футбол с Факелом и добился выхода в РПЛ, что теперь предстоит ему делать и с Аланией. Пожелаю ему только Удачи с Аланией ! Всем Добра !