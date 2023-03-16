Газзаев-младший находится в числе кандидатов на пост тренера «Алании».

По информации источника, российский тренер Владимир Газзаев входит в число кандидатов на пост главного тренера «Алании».
В данный момент команду возглавляет Заур Тедеев. 42-летний Газзаев уже был главным тренером владикавказцев в сезоне 2011/12, по итогам которого они вышли в РПЛ. Последним местом работы специалиста был казахстанский «Туран».
Как сообщается, Владимир готов вернуться в «Аланию» и прилагает для этого усилия, но повлиять может неоднозначное отношение со стороны болельщиков. Кандидатом также является Олег Василенко, ранее работавший в «Факеле».
На мой субъективный взгляд, наврядли Газзаев-младший будет назначен на пост главного тренера Алании . Учитывая опять же, на мой взгляд большинство болельщиков команды относятся к такого рода новости не только без оптимизма, но и негативно. Да и как самостоятельная единица без поддержки своего отца , который координировал его работу в Алании в те годы, он больше ничего нигде не показал как тренер . По мне так самыми лучшими кандидатами на сегодняшний момент времени, являются Юран и Олег Василенко . Оба кандидата проповедуют играть в атакующий футбол который и хотят видеть как болельщики команды так и в руководстве Алании . И этот момент очень важен для команды, да и что-то перестраивать особо для нового главного тренера ничего не надо будет . Теперь дело осталось за руководством клуба, кто из этих кандидатов станет у руля Алании . И чем раньше этот выбор будет сделан, тем больше шансов что команда всё таки сможет бороться за выход в РПЛ, перед которой эти задачи были поставлены . Удачи тебе Алания ! Надеюсь что всё получится .
На мой субъективный взгляд, наврядли Газзаев-младший будет назначен на пост главного тренера Алании . Учитывая опять же, на мой взгляд большинство болельщиков команды относятся к такого рода новости не только без оптимизма, но и негативно. Да и как самостоятельная единица без поддержки своего отца , который координировал его работу в Алании в те годы, он больше ничего нигде не показал как тренер . По мне так самыми лучшими кандидатами на сегодняшний момент времени, являются Юран и Олег Василенко . Оба кандидата проповедуют играть в атакующий футбол который и хотят видеть как болельщики команды так и в руководстве Алании . И этот момент очень важен для команды, да и что-то перестраивать особо для нового главного тренера ничего не надо будет . Теперь дело осталось за руководством клуба, кто из этих кандидатов станет у руля Алании . И чем раньше этот выбор будет сделан, тем больше шансов что команда всё таки сможет бороться за выход в РПЛ, перед которой эти задачи были поставлены . Удачи тебе Алания ! Надеюсь что всё получится .