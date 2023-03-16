Газзаев-младший находится в числе кандидатов на пост тренера «Алании».

1678963619

вчера, 13:46

По информации источника, российский тренер входит в число кандидатов на пост главного тренера «Алании».

В данный момент команду возглавляет Заур Тедеев. 42-летний Газзаев уже был главным тренером владикавказцев в сезоне 2011/12, по итогам которого они вышли в РПЛ . Последним местом работы специалиста был казахстанский «Туран».

Как сообщается, Владимир готов вернуться в «Аланию» и прилагает для этого усилия, но повлиять может неоднозначное отношение со стороны болельщиков. Кандидатом также является Олег Василенко, ранее работавший в «Факеле».