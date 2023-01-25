Инвестор «Химок» назвал причину увольнения Юрана

Инвестор «Химок» назвал причины, по которым в начале сезона был уволен главный тренер команды .

Юран был уволен из-за того, что не ставил в состав моего сына? Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда всё равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашёл...

С тренером была договорённость на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.