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Инвестор «Химок» назвал причину увольнения Юрана

вчера, 21:48

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов назвал причины, по которым в начале сезона был уволен главный тренер команды Сергей Юран.

Юран был уволен из-за того, что не ставил в состав моего сына? Это полный бред! В «Химках» много футболистов. Когда Садыгов был в составе и когда его не было, команда всё равно проигрывала. А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашёл...

С тренером была договорённость на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:20
Да, в Химках МНОГО футболистов, но сын инвестора, среди них, ОДИН. Но Юран этого не учёл, за что и поплатился...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:35
Юран молод...и голоден до работы...
Ещё раз 6-7 может вернуться и уйти из "Химок"...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:24
Юран недотренер.
112910415
112910415
сегодня в 05:05
в соответствии с законом, всякий инвестор имеет право произвольно искажать реальность !
и этот инвестор знает свои права !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:35
И тренер плохой, и инвестор тоже не очень хороший.
морозз
морозз
вчера в 23:19
Юран был хорошим футболистом и наверное мог стать хорошим тренером…но обладая таким вспыльчивым характером и правдорубством, мало кто из спонсоров поставит на него деньги!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:16
не увидел причину, даже аргумента малейшего, только эмоции как и по ту сторону
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:07
Сына можно как причину и не трогать (хотя склонен верить в её правдоподобность), одного величия достаточно...
ABir
ABir
вчера в 22:36
А сейчас-то где сын? Играет?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:18
Юран сейчас выглядит предпочтительнее, чем всё Химки вместе
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:14
Без комментариев,как в крокодиле
minai
minai
вчера в 22:09
Ситуация с сынком настолько очевидна, что стенания Туфана Садыгова вызывают смех.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:01
Вроде с Юраном у Химок все хорошо шло. Лукавит инвестор...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:56
Ну что-то же нужно было придумать, только не о сыне !)
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:52
Много разговора, но по сути ни о чём
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