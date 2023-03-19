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Азмун не сыграет со сборной России

вчера, 14:42
ИранЛоготип футбольный клуб Иран-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия23.03.2023 в 20:00 Не начался

Нападающий «Байера» Сердар Азмун пропустит контрольный матч сборных Ирана и России.

Экс-игрок «Зенита» извинился перед тренерским штабом и командой и объяснил, что по личным причинам будет вынужден пропустить игру.

Ранее стало известно, что защитник сборной России также не сыграет в данном поединке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:36
( не ) понять и простить ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:37, ред.
Азмун...Джикия...Миранчук...Головин...Сафонов...все не могут играть...
Дзюбу...Мостового вообще не позвали....
Будет ли матч интересным...с составами из тех кто может сыграть???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:10, ред.
С Азмуном было бы интересней, но, что у него сейчас в голове, в свете обстановки в шарике, только ему известно.
dydyva6e7y2q
dydyva6e7y2q
вчера в 16:06
Интересно какие личные причины???
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:30, ред.
Пропустит по личным причинам. Ему просто посоветовали не ехать на сборы, не нужно, не надо. Играй спокойно дальше в Байере, в ЛЕ неплохо выступает, зачем портить отношения с клубом, лучше остаться дальше играть в Европе, нежели ехать играть против серьёзной и опытной сборной, там и без него есть кому играть.

Головина и Миранчука отпустили, но не факт, что не будет проблем при возвращении. Головина ещё и с травмой отпускают, пускай летит.
foxsziver
foxsziver
вчера в 15:23
Данная игра всё равно ничего не решает
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