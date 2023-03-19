Азмун не сыграет со сборной России

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вчера, 14:42

Нападающий «Байера» пропустит контрольный матч сборных Ирана и России.

Экс-игрок «Зенита» извинился перед тренерским штабом и командой и объяснил, что по личным причинам будет вынужден пропустить игру.

Ранее стало известно, что защитник сборной России также не сыграет в данном поединке.