Азмун не сыграет со сборной России

Нападающий «Байера» Сердар Азмун пропустит контрольный матч сборных Ирана и России.
Экс-игрок «Зенита» извинился перед тренерским штабом и командой и объяснил, что по личным причинам будет вынужден пропустить игру.
Ранее стало известно, что защитник сборной России также не сыграет в данном поединке.
Головина и Миранчука отпустили, но не факт, что не будет проблем при возвращении. Головина ещё и с травмой отпускают, пускай летит.
Головина и Миранчука отпустили, но не факт, что не будет проблем при возвращении. Головина ещё и с травмой отпускают, пускай летит.
Дзюбу...Мостового вообще не позвали....
Будет ли матч интересным...с составами из тех кто может сыграть???
Дзюбу...Мостового вообще не позвали....
Будет ли матч интересным...с составами из тех кто может сыграть???