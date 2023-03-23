Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» застопорился

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вчера, 10:36

Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» семьей Глейзеров складывается по непредсказуемому сценарию. Ожидалось, что до вчерашнего дедлайна свои новые предложения по покупке сделают бизнесмен Джим Рэтклифф и катарский шейх Бин Хамад. Они так и поступили, однако затем отозвали свои ставки, узнав о том, что дедлайн по размещению предложений был продлен еще на 48 часов.

Кроме того, сообщается, что в борьбу за клуб могут вступить еще до 8 сторон, которые также готовят свои предложения и могут сделать их в ближайшие два дня.