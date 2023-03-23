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Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» застопорился

вчера, 10:36

Процесс продажи «Манчестер Юнайтед» семьей Глейзеров складывается по непредсказуемому сценарию. Ожидалось, что до вчерашнего дедлайна свои новые предложения по покупке сделают бизнесмен Джим Рэтклифф и катарский шейх Бин Хамад. Они так и поступили, однако затем отозвали свои ставки, узнав о том, что дедлайн по размещению предложений был продлен еще на 48 часов.

Кроме того, сообщается, что в борьбу за клуб могут вступить еще до 8 сторон, которые также готовят свои предложения и могут сделать их в ближайшие два дня.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:44
Скорее бы МЮ от Глейзеров избавился..
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:35
Глейзеры: что-то пошло не так )
galem72
galem72
вчера в 12:30
Сан очередную х**ту выдумала...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:42
"Бобик сдох".
ДСА
ДСА
вчера в 11:41
Глейзеры сами себя переиграют и вынуждены будут продать клуб дешевле нынешних предложений.
shlomo
shlomo
вчера в 11:21
Где то что то не пошло и не просто так как кажется на первый взгляд
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:58
С этой еврейской семейкой по-другому никак, видимо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:41
С миллиардными сделками просто никогда не бывает...
drug01
drug01
вчера в 10:39
Впереди будет острая борьба ха этот именитый клуб
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