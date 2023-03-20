В Англии подсчитали влияние ВАР на положение команд в таблице АПЛ

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вчера, 21:41

Английские СМИ подсчитали влияние решений ВАР на ситуацию в турнирной таблице АПЛ текущего сезона.

После проведенного исследования оказалось, что из лидеров от ВАР наиболее страдает «Манчестер Сити». Без вмешательства видеоассистентов отставание от «Арсенала» составляло бы 3 очка вместо 8.

В то же время МЮ без ВАР мог бы недосчитаться двух баллов — в таком случае команда выпала бы из топ-4 и шла бы на 5-м месте. Среди наибольших выгодоприобретателей ВАР в топ-10 также числятся «Ливерпуль» и «Фулхэм».