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В Англии подсчитали влияние ВАР на положение команд в таблице АПЛ

вчера, 21:41

Английские СМИ подсчитали влияние решений ВАР на ситуацию в турнирной таблице АПЛ текущего сезона.

После проведенного исследования оказалось, что из лидеров от ВАР наиболее страдает «Манчестер Сити». Без вмешательства видеоассистентов отставание от «Арсенала» составляло бы 3 очка вместо 8.

В то же время МЮ без ВАР мог бы недосчитаться двух баллов — в таком случае команда выпала бы из топ-4 и шла бы на 5-м месте. Среди наибольших выгодоприобретателей ВАР в топ-10 также числятся «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Таблица АПЛ без ВАР выглядела бы так:

В Англии подсчитали влияние ВАР на положение команд в таблице АПЛ

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 12:17
Свою силу она подтверждает обыгрывая Реал. Реал, который обыгрывает в ЛЧ лидеров АПЛ.
Боруссию вообще на одной ноге обыграют клубы Ла Лиги.
В Испании Реалу никто не гарантирует титул, пока есть Барселона, а в Германии все знают, что кроме Баварии остальные пассажиры.
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 09:16
Я и говорю)))
Интересно, чего бы игрокам барселоны хотелось больше...
Little Caprice
Little Caprice ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 09:10
Это того самого, 3 из 4 команд которого отлетают на групповом этапе? Сильный, ничего не скажешь :)

Боруссия, вон, тоже лидер своего чемпионата. Только все знают, что Бавария на голову выше, а остальные там никто. Так же и в Испании с Реалом :)
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 09:07
Бредовая таблица. Здесь рассматриваются десятки голов, которые забились только потому, что судья дал доиграть эпизод и только потом стал решать, засчитывать или отменять. Не было бы ВАР, куча из этих мячей была бы прервана свистком ещё в зародыше. Так что фигня эти ваши подсчёты.
lobsterdam
lobsterdam ответ Viduka (раскрыть)
сегодня в 07:41
Сравнил! Так это ж сам Фернандеш! Понимать надо!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:37
Смешно....в матче Арсенал - Брентфорд гости забили гол из офсайда, и тут ни судья на линии, ни судьи на VARе не заметили этого....в итоге Арс потерял важные очки....позже глава судейского корпуса признал ошибку, а что толку....
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:57
Как по мне раньше так всех всё устраивало и без VAR, в данный момент он больше создаёт конфликтных ситуаций, вследствие в дальнейшем подачи апелляции со стороны недовольной команды.
112910415
112910415
сегодня в 05:10
итак, решающего, революционного значения эта штука не имеет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:39
ВАР правильно использовать так и не научились.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Кот в сапогах 1 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Нет, лидер чемпионата Испании.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:47, ред.
Таблица без ВАРа фактически не отличается от настоящей. Те же яйца, только вид с боку.

P.S. Что до самой затеи ... В Японии есть такое понятие, как "Мудуо".
Мудуо - деятельность, не несущая в себе никакую ценность и результат.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
Лучше бы привели список аффилированных к руководству футбола компаний-производителей железяк и софта,получивших наибольшую выгоду.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:00
Это в Англии. В РПЛ с ВАРом Дзюбу пришлось воскресить и молодильными яблоками накормить, но это пока. Страдает больше Спартак с ВАРом. Что с ВАРом, что без ВАРа у кротов бельмо в глазу. У Зенита было наоборот пару лет назад. Пришлось, чтобы не наглеть у общественности на глазах через чур, сделать основу бразильской, в условиях санкций, пока в основе своей у других такой возможности нет.. Ну и с ВАРом наконец ЦСКА на том месте, где должен был быть. Хотя не факт. Слепота тоже через игру находит. И может главное. Если попал в подвал турнирной таблицы, это фактически конец. И здесь +для ВАРа. Уралу пришлось Гончара под знамёна ставить. Иванов известная фамилия, но такое чувство, что он порой бывает гиперактивным очень, поэтому сколько помню, всегда был против ВАРа.
С ВАРом приходится укреплять состав волей, не волей, чтобы случайно не согрешить.
В РПЛ ВАР нужен. Душенка лучше выявляется, профессионализм тех, кто по долгу работы имеет отношение к результату и привык к лозунгу: "не "объегоришь", не проживёшь". Системный лозунг уже проверенный годами, ставшей привычкой). Ничего личного).
Gahi
Gahi
вчера в 22:30
Вар не Вар, дал бы судья или отнял, какое это имеет значение сейчас для тех команд которые лишились важных баллов. Нужно ещё уточнить когда после ошибки арбитра назначался не правильный корнер или отмена гола после розыгрыша штрафного где был забит гол. Как это было в матче Манчестер Юнайтед и Ньюкасл в 11 туре в октябре 2022 года, на 48-й минуте Криштиану Роналду открыл счет, но главный судья Крэйг Поусон отменил гол. Эрик тен Хаг после матча сказал, что тоже не понял решения Поусона: «У меня нет комментариев, вы и так все видели. Я поделился мнением с арбитрами. Все видели, что случилось на поле в этом матче». Так что в совокупности решение человеческого фактора как на ВАРе, так и на поле ещё долго будет оставаться на повестки дня. Удачи
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:29
Середняк ЛЕ? Это врядли
Viduka
Viduka
вчера в 22:28
Там дело не в ВАР, а в компетенции тех, кто сидит за этим ВАР. Например, в матче между Ливерпулем и МЮ был эпизод, где Фернандеш в эмоциях толкнул лайнсмена, на что ни ВАР, ни главный арбитр никак не отреагировали, тогда как давеча в матче между МЮ и Фулхэмом Митровича удалили за практически аналогичный эпизод:) Английские рефери и судейство - отдельный вид искусства:)
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:21
Да не, МС просто очень много создает моменты и забивает голы, соответсвенно возможен больше офсайдов чем у других, чем меньше забиваешь, тем меньше вмешательство вар
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:14
Ели бы,да кабы,в лесу выросли б,грибы!! Эта шляпа,уже есть,как и fan id,получаем то,что есть!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:13
Пора в этом обвинять Барселону. Прямо из Каталонии влияют на результаты АПЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Ещё одни , искатели справедливости или мутящие воду .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:06
Сити останется без трофеев и мы все посмеемся
Elliada
Elliada
вчера в 21:50
МС слишком силен. Их засуживают, но они вопреки всему идут вперед.
4dg8cjksu8fz
4dg8cjksu8fz
вчера в 21:44
Влияние Вар очень значительное для одних это хорошо для других плохо
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