В Англии подсчитали влияние ВАР на положение команд в таблице АПЛ

Английские СМИ подсчитали влияние решений ВАР на ситуацию в турнирной таблице АПЛ текущего сезона.
После проведенного исследования оказалось, что из лидеров от ВАР наиболее страдает «Манчестер Сити». Без вмешательства видеоассистентов отставание от «Арсенала» составляло бы 3 очка вместо 8.
В то же время МЮ без ВАР мог бы недосчитаться двух баллов — в таком случае команда выпала бы из топ-4 и шла бы на 5-м месте. Среди наибольших выгодоприобретателей ВАР в топ-10 также числятся «Ливерпуль» и «Фулхэм».
Таблица АПЛ без ВАР выглядела бы так:
С ВАРом приходится укреплять состав волей, не волей, чтобы случайно не согрешить.
В РПЛ ВАР нужен. Душенка лучше выявляется, профессионализм тех, кто по долгу работы имеет отношение к результату и привык к лозунгу: "не "объегоришь", не проживёшь". Системный лозунг уже проверенный годами, ставшей привычкой). Ничего личного).
С ВАРом приходится укреплять состав волей, не волей, чтобы случайно не согрешить.
В РПЛ ВАР нужен. Душенка лучше выявляется, профессионализм тех, кто по долгу работы имеет отношение к результату и привык к лозунгу: "не "объегоришь", не проживёшь". Системный лозунг уже проверенный годами, ставшей привычкой). Ничего личного).