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Экс-игрок «Барселоны» в ближайшее время объявит о завершении карьеры

вчера, 22:43

Нападающий Боян Кркич в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Об этом рассказал экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я хочу посетить это мероприятие.

После этого Пике понял, что выдал тайну и, резко сменил тему.

Кркич ранее играл за японский «Виссел Кобе», с января 2023-го он пребывает в статусе свободного агента.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:16
Он так резко выстрелил в Барселоне, о нём заговорили, а потом он так же резко стух. Не понятно, зачем он переходил в Англию. Это был совершенно не его футбол.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:53
А Пике как был болтуном, так им и остался.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:06
Да уж, тот случай когда "ярлык" не оправдался! Парень дебютировал в Барселоне в 17 лет, опередив Лео Месси, и каждый год проведенный в Каталонском гранде от него ждали чего то большего и надеялись, что вот вот и Боян стрельнет,но увы....
За свою карьеру Кркич сменил 9 клубов и поиграл в 7 различных лигах! Но ни где так и не смог раскрыть свой талант....увы и ах
Elliada
Elliada
вчера в 22:58
Говорили о нем, как о наследнике Месси. Не получилось. В таком раннем возрасте завершает карьеру. Это его выбор. Удачи в дальнейшем.
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