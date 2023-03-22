Экс-игрок «Барселоны» в ближайшее время объявит о завершении карьеры

Нападающий Боян Кркич в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Об этом рассказал экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике.
Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я хочу посетить это мероприятие.
После этого Пике понял, что выдал тайну и, резко сменил тему.
Кркич ранее играл за японский «Виссел Кобе», с января 2023-го он пребывает в статусе свободного агента.
За свою карьеру Кркич сменил 9 клубов и поиграл в 7 различных лигах! Но ни где так и не смог раскрыть свой талант....увы и ах
За свою карьеру Кркич сменил 9 клубов и поиграл в 7 различных лигах! Но ни где так и не смог раскрыть свой талант....увы и ах