Экс-игрок «Барселоны» в ближайшее время объявит о завершении карьеры

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вчера, 22:43

Нападающий в ближайшее время объявит о завершении карьеры. Об этом рассказал экс-защитник «Барселоны» .

Боян попрощается в четверг, он сообщит о завершении карьеры на «Камп Ноу». Я хочу посетить это мероприятие.

После этого Пике понял, что выдал тайну и, резко сменил тему.

Кркич ранее играл за японский «Виссел Кобе», с января 2023-го он пребывает в статусе свободного агента.