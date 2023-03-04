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«Пари НН» оригинально представил новую форму

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shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:45
...не зря говорят :" Встречают по одежке, а провожают по игре! "
drug01
drug01
вчера в 15:31
Форма должна помочь игре
shur
shur
вчера в 15:24
...Каштанка обратилась к Королю Оленю, чтобы тот заказал
музыканту либо туш, в случае победы, либо реквием в случае
поражения ! Потому и смычок отсутствует...! А если серьезно
цвета и дизайн очень хорошие, удачи новгородцам!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:45
Довольно неплохо смотрится. Ну как-то странно, что выбрали моделями памятники !)
hаrut
hаrut
вчера в 14:23
Оригинально... молодцы! Теперь нужно соответствовать такой форме.
Гость
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