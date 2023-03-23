Конте не явился на тренировку «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не явился на сегодняшнюю тренировку клуба.
53-летний специалист все еще находится дома в Италии. Он оставил руководить тренировочным процессом своего помощника Кристиана Стеллини. Конте ожидает, когда разрешится ситуация с его будущим в «Тоттенхэме», а только после вернётся в Лондон. Однако такое поведение явно не повлияет на решение руководства по отношению к Конте в положительном ключе.
Кроме того, «Тоттенхэм» и представители Конте уже ведут переговоры о потенциальном разрыве контракта с компенсацией в размере 5 млн евро.
Это ж как же надо не любить такую работу чтоб прогуливать...
Это ж как же надо не любить такую работу чтоб прогуливать...
Как Конте явился бы на тренировку, если он в Италии и ждёт решения и к тому же оставил за себя другого специалиста?
Как Конте явился бы на тренировку, если он в Италии и ждёт решения и к тому же оставил за себя другого специалиста?