Конте не явился на тренировку «Тоттенхэма»

1679601529

23 марта 2023, 22:58

Главный тренер «Тоттенхэма» не явился на сегодняшнюю тренировку клуба.

53-летний специалист все еще находится дома в Италии. Он оставил руководить тренировочным процессом своего помощника Кристиана Стеллини. Конте ожидает, когда разрешится ситуация с его будущим в «Тоттенхэме», а только после вернётся в Лондон. Однако такое поведение явно не повлияет на решение руководства по отношению к Конте в положительном ключе.

Кроме того, «Тоттенхэм» и представители Конте уже ведут переговоры о потенциальном разрыве контракта с компенсацией в размере 5 млн евро.