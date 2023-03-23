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Конте не явился на тренировку «Тоттенхэма»

23 марта 2023, 22:58

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не явился на сегодняшнюю тренировку клуба.

53-летний специалист все еще находится дома в Италии. Он оставил руководить тренировочным процессом своего помощника Кристиана Стеллини. Конте ожидает, когда разрешится ситуация с его будущим в «Тоттенхэме», а только после вернётся в Лондон. Однако такое поведение явно не повлияет на решение руководства по отношению к Конте в положительном ключе.

Кроме того, «Тоттенхэм» и представители Конте уже ведут переговоры о потенциальном разрыве контракта с компенсацией в размере 5 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 марта в 18:14, ред.
Разве с зарплатой в несколько миллионов евро в сезон - можно прогуливать работу ???

Это ж как же надо не любить такую работу чтоб прогуливать...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ DXTK (раскрыть)
24 марта в 06:43
Базар это где рыбу продают под открытым небом
ДАША Д
ДАША Д
24 марта в 06:31
Интересно кто кому 5 млн. должен.
Romeo 777
Romeo 777
24 марта в 05:53
Конте в своем стиле…скандалы, капризы, и потом суды за компенсации ему 💵
Байкал-38.
Байкал-38.
24 марта в 03:32
Сразу вспомнилась фраза "Кто же его посадит, он же памятник".
Как Конте явился бы на тренировку, если он в Италии и ждёт решения и к тому же оставил за себя другого специалиста?
Варвар7
Варвар7
23 марта в 23:42
Тони ударился "во все тяжкие".
ЮЗИК
ЮЗИК
23 марта в 23:30
Таким поведением он только себе подмочил репутацию
DXTK
DXTK
23 марта в 23:14
За такое поведение, за его базар в отношении клуба, игроков и руководства с самого Конте надо взять компенсацию.
Гость
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