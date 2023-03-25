Хет-трик Лукаку помог Бельгии крупно обыграть Швецию

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сегодня, 00:48

Сборная Швеции крупно уступила команде Бельгии в матче 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года (0:3).

Хет-трик оформил Ромелу Лукаку, который отличился на 35-й, 49-й и 83 минуте матча.

После поединка Швеция замыкает таблицу группы F (0 очков), Бельгия идет на 2-м месте (3 пункта).