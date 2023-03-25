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Хет-трик Лукаку помог Бельгии крупно обыграть Швецию

сегодня, 00:48
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция0 : 3Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Сборная Швеции крупно уступила команде Бельгии в матче 1-го тура отбора на чемпионат Европы 2024 года (0:3).

Хет-трик оформил Ромелу Лукаку, который отличился на 35-й, 49-й и 83 минуте матча.

После поединка Швеция замыкает таблицу группы F (0 очков), Бельгия идет на 2-м месте (3 пункта).

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Все комментарии
Брулин
Брулин ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:41
Логично же, что набрался опыта в РПЛ
shur
shur ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 09:44
...как не странно и бельгийцы тоже не те, обеим
сборный свежая кровь нужна!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:18
Шведы уже не те и стали командой весьма средненькой.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:54
Бельгия, благодаря Лукаку, наконец то показала что то. Но группу то она может и выиграет, а вот в финале опять может пойти что то не так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:54
Кто-то значит ещё крупнее выиграл, раз Бельгия на втором месте ...
97q55zkqdb7w
97q55zkqdb7w
сегодня в 07:43
Надо же, негр забил...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:12
Тедеско сделал из Лукаку форварда
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:42
Ну что, Тедеско можно поздравить с победой! Игру не смотрел но по счету убедительно еще и против крепкой сборной Шведции!
kgnyjtu97bbn
kgnyjtu97bbn
сегодня в 06:35
Раз в год и рубероид стреляет
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:38
Так бы играть на ЧМ
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:30
Тедеско преобразил команду. Поменял тактику, избавился от балласта в составе. Очень хороший матч провела Бельгия против крепкого соперника. Лукаку просто монстр!
a28yscjm9j77
a28yscjm9j77
сегодня в 04:32
Лукаку решил не отставать от брата по разуму Рукаку и на его хет-трик ответил своим
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 03:01
Доброй ночи. Комментарии под опросами оставлять могут все пользователи (кроме находящихся в активном бане)
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Так я, получается в бане? Почему не могу оставить комментарии?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:10
Ну вот если Ромелу хотя бы ещё пару игр таких проведёт - "тады ох".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:53
Наконец-то Лукаку прорвало , с чем его и поздравляю .
azkan
azkan
сегодня в 01:42, ред.
Что это было?! Хет трик от деревянного нашего)
Может оставим себе? И знакомые фамилии ... Бакайоко))
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