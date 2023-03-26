Министр спорта РФ раскритиковал Карпина

Министр спорта РФ отреагировал на слова наставника сборной России , который заявил, что «не держится за свое место».

Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков, чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг.

Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе.