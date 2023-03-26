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Министр спорта РФ раскритиковал Карпина

вчера, 18:46

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова наставника сборной России Валерия Карпина, который заявил, что «не держится за свое место».

Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков, чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг.

Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:07
Ни на чьей стороне. Один говорящая голова, другой физрук. Но Карпин нравится как человек своей харизмой и искренностью. Он что думает, что чувствует, то и говорит. Резко, прямо, четко. Он молодец. Я реально желаю ему успехов, хотя как тренер он пока ничего еще не показал. Спартак трижды, армавир, Испания, сборная, Ростов, особенно его вылет от израильтян в еврокубках, везде чувство физручести Карпина. Физрук же может показывать более менее результаты ( как и клуб без тренера, например с и.о. Или вопреки тренеру). Вообщем титулов нет, результата вменяемого нет, но есть харизма и честность. Еще раз успехов ему, особенно в условиях наезжа чинуш
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:14
Пусть Матыцин тренирует сборную.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:34
Министра на поле - пусть картоху убирает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
"После таких высказываний начинаешь понимать, почему многие игроки и тренеры во время исполнения гимна нервно молчат и опускают или закрывают глаза."

Уж где где ..., но именно здесь такие как Валера точно не виноваты.
Мой знакомый на днях в Смоленске влетел на иномарке в выбоину на центральной улице города, пробив колёса, диски, и изуродовав подвеску. На что ему инспектор ПДД с олимпийским спокойствием зачитал сноску из Правил..., где водитель обязан вести авто и выбирать режим, исходя из качества дорожного полотна ...
Думаю этот инспектор и ему подобные абсолютно не нервничают и не опускают глаза во время гимна.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 20:59, ред.
Выгнать этого недотренера давно пора, который возомнил о себе через чур много, хотя по сути 0 как тренер - ничего не показавший ни с одной командой.
ABir
ABir
вчера в 20:56
Даже если Карпин и не дорожит должностью наставника сборной России, то так пренебрежительно об этом высказываться не стоило. В каком бы положении не находилась Россия и ее сборная, Карпин все же гражданин России, а звание тренера сборной - не только зарплата и обязанности, но и высокое почетное звание и ответственность перед своей страной и болельщиками. После таких высказываний начинаешь понимать, почему многие игроки и тренеры во время исполнения гимна нервно молчат и опускают или закрывают глаза.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
"ищется первопричина и все причастные..."

Кем ищется ?! Вами..., мной ?! ))) Очнитесь наконец! Те, кто должны искать, они и есть - первопричина и причастные в "одном флаконе". Круг замкнулся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:41
И ещё: не "чувак"

Ок. Я переправил. Теперь сойдёт ? )
memphis
memphis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Напоследок поделюсь: ищется первопричина и все причастные, в данном случае в безвольной игре: это и тренер и игроки без мотивации, и министр спорта с разваленным детско-юношеским спортом и организацией спорта в целом и т.д.
И ещё: не "чувак". Я с вами пиво на стадионе не пил, а даже если так, то точно не "чувак".
Счастливо...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
"я отделяю мух от котлет, а не живу иллюзиями, где виноват кто-то конкретный."

Вы видать нашли уникальный способ отделять мух от котлет без наличия конкретного виновника. Весьма уникальный! Опытом поделитесь ? )

P.S. И вам всего наилучшего.
memphis
memphis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:31
На ЧМ была заслуга не стасика, а всеобщая боязнь дома обкакаться и большие бонусы и требования дядь сверху. А если вас как налогоплательщика волнует игра сборной, то эти "игры" нужно вообще отменить и не пилить средства играми с Зимбабве и Афганистаном в будущем. Я в футболе не случайный человек и мне не 15 лет, я отделяю мух от котлет, а не живу иллюзиями, где виноват кто-то конкретный.
Разговор думаю, сударь, исчерпан. Каждый будет стоять на своем и дальнейшее продолжение выльется в переходы на личности, а это недопустимо.
Всего наилучшего, играйте и смотрите футбол!
zkg395429fdf
zkg395429fdf ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:30
Полностью согласен!
112910415
112910415
вчера в 20:13
эх, промахнулся чиновник !
триумфатора же ругает ...
1580556558
1580556558
вчера в 20:06, ред.
Люди с недвижимостью и активами за бугром, вообще в последнее время не следящие за своим языком учат нас патриотизму. Дети, отдых, лечение, все за бугром. Выкладываться за флаг наши футболисты будут разве что под дулом автомата. Пожинайте, господа депутаты, результаты полностью проваленного патриотического воспитания. Сейчас у многих во главе стола только деньги.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
вчера в 20:01, ред.
Мил человек. Вы совсем посыл не поняли и апеллируете не теми категориями.
Меня не интересует как Валера зарабатывает. Меня, как налогоплательщика и болельщика, интересует как он Р А Б О Т А Е Т ! Вы вообще понимаете в чём разница, не ?

Что вы до Черчесова докопались ? У Стасика, при всей кривизне ног наших мячепинателей, эти юродивые хоть за*ницей на поле шевелили! У Карпина же эта шелупонь и двух передач друг другу в ноги сделать не в состоянии!
Люди под руководством Валеры с мячом не играют, - они его (мяча) боятся, пинают его от себя куда попало, потому как не знают что с ним делать, когда он к ним попадает!
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:54
У наших чинуш только на словах все по понятиям....честь страны и патриотизм а на самом деле у всех недвижимость за бугром и дети там же учатся.
memphis
memphis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:51
Валера делал выбор в пользу Ростова, но потом прибежали из Сборной, потом в пользу сборной, но прибежали из Ростова. А то как он зарабатывает это его дело, он не ворует. Ваша личная к нему неприязнь ничего не стоит. Или для вас Черчесов герой или может Мостовой? Один просто оказался в нужное время в нужном месте, а второй только трындит. А Карпин работает как может. Можете лучше - вперёд.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:48
Где-то прав, где-то не прав, но надо понимать, если критикуешь, то сам окажешься под критикой, что и происходит. Такова ментальность. Через это прошли и пройдут многие эксперты. Карпин возможно ещё не знает слов министра, но он выигрывает у Ирака. Пускать стрелы тоже надо уметь. Так что Карпин пока под щитом.
Деревянным.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Внешние обстоятельства безусловно роляют. Однако это лишь одна сторона медали..., а другая в том, что если бы Карпин был мужиком принципиальным, - не хавал бы бабло и ртом и *опой, а занимался бы ЧИСТО сборной, либо ЧИСТО Ростовым, то и его сторону, отчасти, можно было бы принять.

Но Валера же чистой воды бабло-рубатель; он тот типаж, который выбор сделал в пользу сидения на двух стульях, в ущерб результатам (что в клубе, что в сборной).

Окончится всё тем, что и из сборной этого хитро*опого вонючими тряпками попрут... и из ФК Ростов турнут. Поделом.
4s6srtwyt45z
4s6srtwyt45z
вчера в 19:39
Бездушие, отсутствие воли, пофигизм - это нормальное состояние Карпина! Посмотрим на его пребывание в Спартаке! Он же разложил коллектив! И как тренер он - никакой!
Если Гвардиола, прежде всего, великий психолог, то Карпин даже не знает, что есть такая наука!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:39
Было бы не плохо если б министр ещё самокритикой "до кучи" занялся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:37
Ну здесь...в принципе всё ясно...
Коль "вляпался" в систему - будь добр...откинь откровенность...своё мнение...и следуй принятым правилам...
Запиши в блокнот пару-тройку дежурных шаблонных выражений....и повторяй их журналистам...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:32
Такое впечатление, что Министр спорта не в курсе, что из себя представляет главный тренер. Если бы первый ознакомился со всеми ранее данными В.Г.Карпиным интервью, то убедился, что последний относится к своей должности, как нежелательной нагрузке к основному месту работы. Достаточно вспомнить, какие условия ставил Карпин Дюкову при назначении на должность. И это не максимализм тренера, а его капризы.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 19:32
То, что Олег Матыцин за своё место держится изо всех сил, это мы уже поняли.
А вот ему следует понять, что тренера сборной приглашают, как обычного специалиста, а не назначают, как министра спорта. Если он (министр) не понимает таких простых вещей, то следует поднять вопрос о его профнепригодности.
Boricku
Boricku
вчера в 19:30
Безразличный - тренделем в Калев. А, вот как теперь без пенок команда удержит втарое место.
TheBoLt
TheBoLt ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:29
Ну на месте руководства к примеру Зенита, кого бы я выбрал? условно Иванова, который играет хорошо к примеру в Крыльях, но не игрок сборной. Или условно Сидорова из условной Алании, который играет точно так же, но при этом играет за сборную? Естественно я бы взял игрока со сборной, это реклама клуба, это доход от продажи футболок, это в принципе престиж для клуба
memphis
memphis ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:26
Этот международный уровень очень условный. Одно дело играть с Испанией или на худой конец Хорватией или с Узбекистаном и Ираком. А получишь с такими травму и Бразильцы и прочие с паспортами России отнимут место в составе клуба. А про цену и уход вообще смешно. После Миранчука и Головина больше никого не позовут, будь ты хоть Месси из России. А в Турцию и Казахстан и так можно попасть легко, Дзюба не даст соврать
Capral
Capral
вчера в 19:23
Ну всё, теперь, пенальти в ворота соперников Ростова отменяются. Теперь, только два пенальти за игру, не больше, пока не осознает свою ошибку.
TheBoLt
TheBoLt ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Мотивация, хотя бы в том, что ты не с местным Амкаром и ФК Москвой играешь. Международный уровень есть международный уровень. хотя бы ради прерывания дня сурка и ежедневной рутины можно стремиться в сборную. я не говорю уже о том, что судя по трансфермаркету международный опыт влияет на цену игрока, а значит, напрямую повлияет на будущий доход, клуб, условия труда
memphis
memphis
вчера в 19:06
А где Карпин не прав? Где взять мотивацию отдавать себя ради товарняков со странами третьего мира?
Гость
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