Министр спорта РФ раскритиковал Карпина

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова наставника сборной России Валерия Карпина, который заявил, что «не держится за свое место».
Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков, чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг.
Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе.
А вот ему следует понять, что тренера сборной приглашают, как обычного специалиста, а не назначают, как министра спорта. Если он (министр) не понимает таких простых вещей, то следует поднять вопрос о его профнепригодности.
А вот ему следует понять, что тренера сборной приглашают, как обычного специалиста, а не назначают, как министра спорта. Если он (министр) не понимает таких простых вещей, то следует поднять вопрос о его профнепригодности.
Но Валера же чистой воды бабло-рубатель; он тот типаж, который выбор сделал в пользу сидения на двух стульях, в ущерб результатам (что в клубе, что в сборной).
Окончится всё тем, что и из сборной этого хитро*опого вонючими тряпками попрут... и из ФК Ростов турнут. Поделом.
Но Валера же чистой воды бабло-рубатель; он тот типаж, который выбор сделал в пользу сидения на двух стульях, в ущерб результатам (что в клубе, что в сборной).
Окончится всё тем, что и из сборной этого хитро*опого вонючими тряпками попрут... и из ФК Ростов турнут. Поделом.