Стала известна возможная причина увольнения Нагельсманна из «Баварии»

Экс-футболист «Баварии» Маркус Баббель поделился мнением о возможной причине увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенского коллектива.
Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild активно обсуждались в раздевалке. То, что он был с ней, шло во вред. Его девушка была большой угрозой для «Баварии».
Было отсутствие доверия, поскольку некоторые футболисты просто не могли больше выражать свои мысли. Боялись, что все окажется в прессе.
А по результатам все пучком получается у Баварии, не за это его уволили. Хотя проход Баварии в матче с ПСЖ, можно занести как успех у Нагельсманна.
А по результатам все пучком получается у Баварии, не за это его уволили. Хотя проход Баварии в матче с ПСЖ, можно занести как успех у Нагельсманна.