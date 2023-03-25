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Стала известна возможная причина увольнения Нагельсманна из «Баварии»

25 марта 2023, 12:12

Экс-футболист «Баварии» Маркус Баббель поделился мнением о возможной причине увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера мюнхенского коллектива.

Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild активно обсуждались в раздевалке. То, что он был с ней, шло во вред. Его девушка была большой угрозой для «Баварии».

Было отсутствие доверия, поскольку некоторые футболисты просто не могли больше выражать свои мысли. Боялись, что все окажется в прессе.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
25 марта в 15:03
Получается журналистка находилась каждый день в раздевалке чтобы нельзя было выразить эмоции игрокам или найти для этого время было сложно или написать в крайнем случае в личку Нагельсманна, кого и что не устраивает.
А по результатам все пучком получается у Баварии, не за это его уволили. Хотя проход Баварии в матче с ПСЖ, можно занести как успех у Нагельсманна.
112910415
112910415
25 марта в 14:45
не тянет на причину
Rupertt
Rupertt
25 марта в 12:56
Страшно было что-то обсуждать в команде, иначе она бы сразу сливала в прессу.
Байкал-38
Байкал-38
25 марта в 12:48, ред.
Бред какой то, она, что "прошла" через всю команду, что ли?
По крайней мере слова Бабеля на это указывают.
Брулин
Брулин
25 марта в 12:35
Маттеус об отставке Нагельсманна: «Руководители «Баварии» не очень хорошо себя проявляют. Клубу пора вернуться к корням и снова стать семьей»
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