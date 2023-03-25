Стала известна возможная причина увольнения Нагельсманна из «Баварии»

Экс-футболист «Баварии» поделился мнением о возможной причине увольнения с поста главного тренера мюнхенского коллектива.

Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild активно обсуждались в раздевалке. То, что он был с ней, шло во вред. Его девушка была большой угрозой для «Баварии».

Было отсутствие доверия, поскольку некоторые футболисты просто не могли больше выражать свои мысли. Боялись, что все окажется в прессе.