«Наполи» подозревают в трансферных махинациях по «схеме „Ювентуса“»

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вчера, 12:53

Прокуратура Неаполя подозревает, что «Наполи» допустил финансовую махинацию при покупке форварда у «Лилля» в 2020 году. Дело в том, что часть суммы за нигерийца неаполитанцы отдали своими четырьмя игроками, которые в итоге так и не сыграли за «догов» ни одного матча.

Общая сумма сделки оценивалась в 70,1 млн фунтов, из них 17,5 млн были списаны как раз на передачу прав на четырех футболистов.

Данная схема напоминает ту, что использовал в своих незаконных сделках «Ювентус». В итоге туринцы были наказаны лишением очков.

Решение по делу «Наполи» ожидается летом.