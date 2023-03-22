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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

«Наполи» подозревают в трансферных махинациях по «схеме „Ювентуса“»

вчера, 12:53

Прокуратура Неаполя подозревает, что «Наполи» допустил финансовую махинацию при покупке форварда Виктора Осимхена у «Лилля» в 2020 году. Дело в том, что часть суммы за нигерийца неаполитанцы отдали своими четырьмя игроками, которые в итоге так и не сыграли за «догов» ни одного матча.

Общая сумма сделки оценивалась в 70,1 млн фунтов, из них 17,5 млн были списаны как раз на передачу прав на четырех футболистов.

Данная схема напоминает ту, что использовал в своих незаконных сделках «Ювентус». В итоге туринцы были наказаны лишением очков.

Решение по делу «Наполи» ожидается летом.

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Все комментарии
Муслим90
Муслим90 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 09:04
Думаю Наполи конкурент на 2- 3 сезона не более, а может быть и на сезон только.
Dinamo
Dinamo
вчера в 17:33
    LOpp
    LOpp
    вчера в 17:06
    если у Наполи отберут 15 очков, они все равно будут опережать ближайшего конкурента на 4 очка
    Константин Ильичев
    Константин Ильичев
    вчера в 16:11
    ну вот и всё прощай чемпионство
    sir_Alex
    sir_Alex ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 16:02
    Это понятно. Потом бы очков не лишили.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Муслим90 (раскрыть)
    вчера в 15:24
    Ну так только Юве и конкурент клубам из Милана, а тут Наполи голову поднял...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 15:22
    Ну в таком случае с Наполи надо снимать больше 20 очков, что бы точно Интер догнал, а то 12 не помогут )))
    Boricku
    Boricku
    вчера в 15:19
    -15 ачей
    Capral
    Capral ответ Муслим90 (раскрыть)
    вчера в 15:12
    В нулевых, и к Милану было предвзятое отношение.
    Муслим90
    Муслим90 ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 14:53
    Ну к Юве же прицепились. А тут только слухи, ничего им не будет. В Италии только к Юве предвзятое отношение.
    Zhgoon
    Zhgoon ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Дык, расследование идет уже год. Об этом же Осимхене и четырех ноунеймов говорили еще два сезона назад.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Там изначально,с момента образования Италии-пандемия на это дело.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:31
    А уж воспоминания о пятидесятитысячной Картонке,в рублях...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:29
    Противоречит ранее горячо обсуждаемым сверхдостоинствам неаполитанский жуликов.Каморра,ндрагетта,мафия...
    Capral
    Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 14:28
    Это шутка, конечно.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:19
    Закон превыше любви к футболу. Это не 50000 и черной бухгалтерии.
    Варвар7
    Варвар7 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:18
    Не ну Вы слишком кардинально подходите , в таком случаи провести ,что то вроде сравнительной калькуляции (на сколько то млн фунтов минус столько то очков), что бы было всё "по чесноку".)
    adekvat
    adekvat ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 14:15
    До лета чемпионат уже закончится.
    Игоречечек Молчанов
    Игоречечек Молчанов
    вчера в 14:05
    минус 15 значит)))) и Юве вернуть 15, за неверное доказательство))))готово!!!
    Capral
    Capral ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 13:59
    Прежде чем говорить о том, кто хорошо играл- надо разобраться в соперниках и календаре. Посмотреть- с кем Наполи играл и играет в ЛЧ, какие соперники в Серии А. Посмотрите на соперников команды в ЛЧ, какие соперники были в группе и какие сейчас.
    Понятие "хорошо играл"- весьма и весьма неоднозначное...
    Capral
    Capral ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 13:54
    А мертвый Ювентус- кому мешал???
    112910415
    112910415
    вчера в 13:54
    болезнь оказалась заразной
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 13:52, ред.
    Почему таких вопросов раньше не было? У всех интерес к проблемам Наполи появился сразу как она начала хорошо играть, Всё получаться, в 1/4 ЛЧ прошли. Что-то мне подсказывает, что они Милан переедут и будут в 1/2. Витёк стал много забивать, а мог не открыться как игрок. А теперь за него просят не меньше 100млн, и тут сразу махинации Наполи за 2020 год. Как всегда, закон подлости. Не хотят Наполи видеть на 1 месте, не выгодно им.
    Capral
    Capral ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Значит надо отнять больше.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:45
    Один нюанс если у Наполи отнимут столько же очков как и Юве - оно всё равно останется на 1 месте.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:39
    Интрига в чемпионате Италии разгорается с новой силой.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 13:35
    Вот тебе и раз! Дадут ли стать чемпионами?
    drug01
    drug01
    вчера в 13:17
    Видно у них эта болезнь общая
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:09
    Ангел неБесГрешен 46 / 326сегодня в 12:58
    Если у одних прокатывало, почему бы не прокатит у других?
    А у Зенита не похоже было. Там тоже какой то бартер был и упомянут некий 16 летний вундеркинд, да и дутая звезда Ренан тоже по бартеру пришел? Но у нас это никому не нужно и неитнтересно. Газпром сказал НАДО, РФС ответил ЕСТЬ!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:58
    Если у одних прокатывало, почему бы не прокатит у других?
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