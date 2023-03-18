Опубликовано расписание 21-го и 22-го туров Российской Премьер-Лиги

«Нужна проверка на детекторе лжи». Футбольный арбитраж – театр абсурда В недоумении не только комментаторы.

Гвардиола не позволил Холанду побить рекорд Месси. Жёстко поставил игрока на место Хосеп не скрывает свои мотивы.