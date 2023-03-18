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Опубликовано расписание 21-го и 22-го туров Российской Премьер-Лиги

вчера, 15:38

Стало известно расписание 21-го и 22-го туров РПЛ.

21-й тур

1 апреля (суббота)

14:00 «Пари НН» – «Локомотив»
14:00 «Динамо» – «Сочи»
16:30 «Спартак» – «Ахмат»
19:00 «Зенит» – «Урал»

2 апреля (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»
14:00 «Химки» – «Краснодар»
16:30 «Факел» – ЦСКА
19:00 «Ростов» – «Торпедо»

22-й тур

8 апреля (суббота)

14:00 «Торпедо» – «Факел»
16:30 «Ахмат» – «Урал»
19:30 «Спартак» – «Динамо»

9 апреля (воскресенье)

14:00 «Сочи» – «Крылья Советов»
16:30 ЦСКА – «Химки»
19:00 «Краснодар» – «Пари НН»
20:00 «Локомотив» – «Зенит»

10 апреля (понедельник)

17:00 «Оренбург» – «Ростов»

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Байкал-38
Байкал-38 ответ w3988ttnw6t6 (раскрыть)
вчера в 16:05
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 16:00
    Мы всегда рады видеть
    w3988ttnw6t6
    w3988ttnw6t6 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:58
      Гость
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