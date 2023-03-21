В РФС дали комментарий касательно организации матча сборных России и Ирака

В РФС поделились информацией касательно предстоящего товарищеского матча сборных России и Ирака.

РФС готов выполнить все необходимые для организации матча мероприятия, находящиеся в сфере ответственности принимающей стороны.

Что касается сбора в Сочи, то такой вариант обсуждался, по просьбе иракской сборной мы были готовы предоставить для этих целей базу в Мацесте, однако сборная Ирака проинформировала нас об изменении планов. В настоящий момент стороны согласовывают детали предстоящей товарищеской игры.