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В РФС дали комментарий касательно организации матча сборных России и Ирака

вчера, 22:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИракИрак27.03.2023 Не начался

В РФС поделились информацией касательно предстоящего товарищеского матча сборных России и Ирака.

РФС готов выполнить все необходимые для организации матча мероприятия, находящиеся в сфере ответственности принимающей стороны.

Что касается сбора в Сочи, то такой вариант обсуждался, по просьбе иракской сборной мы были готовы предоставить для этих целей базу в Мацесте, однако сборная Ирака проинформировала нас об изменении планов. В настоящий момент стороны согласовывают детали предстоящей товарищеской игры.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:49
Хорошо всё таки, что нас держат в курсе подготовки к этому товарищескому матчу, надеюсь стороны успеют согласовать все детали встречи к 27 числу.
Брулин
Брулин
вчера в 22:34
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