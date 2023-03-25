Дюков провёл встречу с советом директоров «Спартака»

Состоялась встреча президента РФС Александра Дюкова с членами совета директоров «Спартака».
Сообщается, что одной из тем стала работа арбитров на матчах РПЛ.
Ранее сообщалось о встрече представителей «красно-белых» с судейским корпусом.
Состоялась встреча президента РФС Александра Дюкова с членами совета директоров «Спартака».
Сообщается, что одной из тем стала работа арбитров на матчах РПЛ.
Ранее сообщалось о встрече представителей «красно-белых» с судейским корпусом.
Да и о каком справедливом судействе может идти речь, если такие как Мешков, Казарцев, да и еще несколько "судеек" продолжают в коротких шортиках бегать по зелёной травке и хотят наказывают или не наказывают неугодных субъектов. Тут нужно уже чистку рядов судейского корпуса проводить.
Да и о каком справедливом судействе может идти речь, если такие как Мешков, Казарцев, да и еще несколько "судеек" продолжают в коротких шортиках бегать по зелёной травке и хотят наказывают или не наказывают неугодных субъектов. Тут нужно уже чистку рядов судейского корпуса проводить.