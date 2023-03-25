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Дюков провёл встречу с советом директоров «Спартака»

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морозз
морозз
25 марта в 21:08
Дюков… наверное в своей Питерской манере, объяснил руководству Спартака что бы не лелеяли мечту о справедливом судействе! Ну и ладно, Спартак никогда не требовал к себе каких либо преференций и всегда за настоящий игровой футбол, который интересен всем нашим болельщикам!
Сергей Лемской
Сергей Лемской ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
25 марта в 20:30
    Бубнин
    Бубнин
    25 марта в 19:29
      ABir
      ABir
      25 марта в 17:58
      Спартак зарождает традицию. Наступит день, и такие встречи станут традиционными, а судьи тоже будут отчитываться перед болельщиками и клубами за принятые решения и допущенные ошибки.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
      25 марта в 16:48
      У нас нет Башнефти, а Лукойл по всей стране. Но я не вижу и не ищу связи этого факта с футболом.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
      25 марта в 16:22
      Как говорил аферист из серии "Подпасок с огурцом" :"Искусство принадлежит народу,а произведения искусства-мне".
      А в Конституции,которую никак не могут привести в порядок,вообще хитрО написано,я бы даже сказал-провокационно : "Статья 9 1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории",но дальше- что земля и природные ресурсы могут находиться в государственной, частной, муниципальных и иных формах собственности. То есть каких-то ограничений для частных собственников нет и ресурсами могут владеть все вышеперечисленные субьекты.
      Усё,шеф,приплыли...
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      25 марта в 16:14
      Ну а я на Башнефти,на два рубля с лишним дешевле,чем у федунчиков.Патаму-шта она к моему дому ближе,ко всему прочему.А так-внутриклеточное деление "воителей недр" меня больше смешит,чем расстраивает.
      Сп62
      Сп62 ответ Союзник противников (раскрыть)
      25 марта в 16:14
      Правильно. Все природные богатства страны принадлежат народу.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
      25 марта в 15:56
      Может он и един, только я много лет ( с 2008 г.) заправляюсь исключительно на Лукойле, а Газпромнефть игнорирую. По опыту.....
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ВаняLOVE (раскрыть)
      25 марта в 14:55
      ОБщенародный нефтегазовый комплекс един.
      dok66
      dok66
      25 марта в 14:32
      Ну состоялась встреча с менеджментом Спартака , и что . А кроме судейства что там еще обсуждалось , а нет информации . Мб. Абаскаль как тренер сборной РФ , или спонсорство Лукойла РФС , или что-то еще . Все таки судейство - это не пререгаива Дюкова .
      Брулин
      Брулин
      25 марта в 14:06
      Зарема о Тедеско: «Предлагала Дюкову его вместо Черчесова в сборную. Он был против. Теперь с Карпиным не могут обыграть всякие страны»
      Брулин
      Брулин
      25 марта в 14:05
      С какими клубами еще клубами встречается РФС и арбитры? Хотя бы один пример
      nik9373
      nik9373 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
      25 марта в 13:44
      Судить надо не за и не в пользу, а справедливо. Без замысловатых интерпретаций и трактований одного эпизода по-разному.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      25 марта в 13:21
      Я не помню , что хотя бы раз судьи ошибоись в сторону зенита ....если кто вспомнит напишите...
      rum82n4jts9n
      rum82n4jts9n
      25 марта в 13:19
      И о чем они договорились?
      Сп62
      Сп62 ответ Georgud (раскрыть)
      25 марта в 12:49
      Не заговор, а наведение порядка в судействе.
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE
      25 марта в 12:46
      Похоже на раздел сфер влияния между Газпромом и Лукойлом. Хочется спросить руководство Спартака "Может лучше в футбол играть, чем клянчить благоприятное судейство" Ошибок против Спартака не больше, чем в пользу Спартака.. Или Лукойл желает, чтобы судили только в пользу Спартака? Но так не бывает. точнее не должно быть.
      Georgud
      Georgud
      25 марта в 12:37
      Опять заговор.
      ermak6848
      ermak6848
      25 марта в 12:22
        shlomo
        shlomo
        25 марта в 11:57, ред.
        Ну, соберите тогда встречу с руководством всех 16 клубов РПЛ. Или ошибаются только против Спартака? Что за непонятные кулуарные разборки в кабинетах.

        Да и о каком справедливом судействе может идти речь, если такие как Мешков, Казарцев, да и еще несколько "судеек" продолжают в коротких шортиках бегать по зелёной травке и хотят наказывают или не наказывают неугодных субъектов. Тут нужно уже чистку рядов судейского корпуса проводить.
        Гость
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