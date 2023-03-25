Дюков провёл встречу с советом директоров «Спартака»

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25 марта 2023, 11:38

Состоялась встреча президента РФС с членами совета директоров «Спартака».

Сообщается, что одной из тем стала работа арбитров на матчах РПЛ .

Ранее сообщалось о встрече представителей «красно-белых» с судейским корпусом.