«Барселона» хочет добиться признания клуба чемпионом в 1937 году

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вчера, 18:42

«Барселона» собирается обратиться в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с целью получить признание каталонской команды чемпионом Испании 1937 года.

В период с 1936 по 1939 год деятельность RFEF приостанавливалась из-за гражданской войны в Испании, но футбольные соревнования не прекращались: было организовано несколько кубковых соревнований и Средиземноморская лига, которая неофициально стала заменой Ла Лиги.

«Барселона» выиграла Средиземноморскую лигу в 1937 году, но это не был турнир под эгидой RFEF, поэтому данный титул не добавляют к числу их 26 чемпионских кубков. В 2009 году «Барселона» уже поднимала этот вопрос, но получила отказ.