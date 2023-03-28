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«Барселона» хочет добиться признания клуба чемпионом в 1937 году

вчера, 18:42

«Барселона» собирается обратиться в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с целью получить признание каталонской команды чемпионом Испании 1937 года.

В период с 1936 по 1939 год деятельность RFEF приостанавливалась из-за гражданской войны в Испании, но футбольные соревнования не прекращались: было организовано несколько кубковых соревнований и Средиземноморская лига, которая неофициально стала заменой Ла Лиги.

«Барселона» выиграла Средиземноморскую лигу в 1937 году, но это не был турнир под эгидой RFEF, поэтому данный титул не добавляют к числу их 26 чемпионских кубков. В 2009 году «Барселона» уже поднимала этот вопрос, но получила отказ.

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Все комментарии
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 15:49
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:12
    Ну он же скромно запретил
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 08:39
    и заодно Золотой мяч 37-го года отдать Месси
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 04:49
    А как это относится к Ла Лиге?
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 23:28
    А жаба до сих пор гложет…
    dok66
    dok66
    вчера в 22:13
    Барса уже получила отказ . Что-то изменилось ? Или под шумок антироссийских санкций прокатит . Думаю нет !
    Capral
    Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Ни о ком столько не говорят. Человеку давно пора на покой- мемуары писать...
    3tm2ete5ehhw
    3tm2ete5ehhw
    вчера в 21:48
    Нашли что вспомнить.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Кажется да,уже перебрали,с новостями о Месси,мне кажется,он столько не наиграл за последнее время!!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 20:14
    Глядя на Барселону, московский Спартак попросил признать его чемпионом 73, 72 и 71-х годов до нашей эры, а так же победителем Куликовской битвы.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 20:14
    Если футбольные соревнования не прекращались, играли 12 команд, то стоит указать и победителей.
    Леванте ведь стала обладателем кубка Испании 37-го года.
    светлый-путь
    светлый-путь
    вчера в 20:11
    Опять Месси чемпион ?
    Capral
    Capral ответ UncleZack (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Да, но, тем не менее, советские клубы играли с испанскими и дома, и в гостях, на разных спортивных форумах.
    UncleZack
    UncleZack ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Не сказал бы,например Франко запретил ехать на полуфинальную игру с СССР во время Евро-1960 так как ненавидел все что связано с коммунизмом.
    Capral
    Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Это точно. Иногда, так хочется отдохнуть от этого скромняги. Задрали уже новости про Месси. Складывается впечатление, что других футболистов не существует. Всегда, с большим уважением и симпатией относился к этому человеку, пока не узнал, что он, оказывается, запретил самолетам летать над его домом в Барселоне. И после этого, он еще смеет называть себя скромным человеком...
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 19:44
    Лапорта решил выиграть 100-й трофей таким образом и обойти Мадрид...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 19:41
    Хоть здесь,гном не фигурирует,спасибо и на этом!!
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    вчера в 19:36
    Чемпионат Каталонии того же года лучше пусть применят:)
    Capral
    Capral
    вчера в 19:34
    Собственно, можно отобрать у всех испанских команд всевозможные титулы, поскольку, до 1975г., в Испании был фашизм. Любопытно другое: баскетбольные советские команды, всегда, в играх с израильскими командами играли на нейтральных полях, как правило в Бельгии, хоть, в Израиле- фашизма не было никогда. А вот с франкистскими испанским командами- играли как с родными...
    shur
    shur
    вчера в 19:31
    ...в 37-ом у нас бы за такое прошение....!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:17
    Лапорта у входа в метро :"Подайте мне чемпионство...можно 37-го года"
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 19:17
    А Барселона может хоть что-то сама выиграть, а не через кабинет? Все трофеи где-то вне поля завоёвывают.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 19:05
      Гость
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