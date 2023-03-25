«Леванте» признан обладателем Кубка Испании 1937 года

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25 марта 2023, 17:34

Испанская федерация футбола удовлетворила запрос клуба «Леванте» и признала его победителем Кубка страны 1937 года.

В те годы в Испании шла гражданская война, и соревнование, носившее название Кубок президента Республики-Кубок Свободной Испании, состояло из одного матча, который прошел в Барселоне 18 июля 1937 года. В нем приняли участие «Валенсия» и «Леванте», победителем стал «красно-синий» клуб.

«Леванте» подал запрос на признание победителя того матча обладателем Кубка Испании еще в 2019 году, однако просьба была удовлетворена лишь сейчас. Этот трофей стал первым в истории «Леванте». Ранее у клуба в числе достижений были только победы в низших дивизионах Испании.