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«Леванте» признан обладателем Кубка Испании 1937 года

25 марта 2023, 17:34

Испанская федерация футбола удовлетворила запрос клуба «Леванте» и признала его победителем Кубка страны 1937 года.

В те годы в Испании шла гражданская война, и соревнование, носившее название Кубок президента Республики-Кубок Свободной Испании, состояло из одного матча, который прошел в Барселоне 18 июля 1937 года. В нем приняли участие «Валенсия» и «Леванте», победителем стал «красно-синий» клуб.

«Леванте» подал запрос на признание победителя того матча обладателем Кубка Испании еще в 2019 году, однако просьба была удовлетворена лишь сейчас. Этот трофей стал первым в истории «Леванте». Ранее у клуба в числе достижений были только победы в низших дивизионах Испании.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:47
Лозунг "Лучше поздно, чем никогда" в действии.....
jfc4dhb6edvp
jfc4dhb6edvp
25 марта в 18:23
Уверен, что сейчас ещё кто-нибудь начнёт искать матчи в далёком прошлом на предмет какого-нибудь трофея.
Кстати многим командам союзных республик бывшего союза можно чемпионства приписать.
К примеру с 1954 по 1991 чемпионом Казахстана можно объявить Кайрат, который был лучшим клубом республики.
Бред конечно, но почему бы....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 марта в 18:12
Хоть какой-нибудь трофей, хоть столетней давности, лишь бы был...
112910415
112910415
25 марта в 18:01
ура, награда нашла победителей !
drug01
drug01
25 марта в 17:51
Долго ждали это признание, поздравляем
Гость
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