Стали известны претенденты на звание лучшего тренера марта в РПЛ

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера марта.
Победителя определят по итогам голосований экспертов «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в опросах победителями окажутся разные специалисты, то лучшим станет тот, кого выбрали легенды РПЛ. Голосование проходит на официальной странице лиги ВКонтакте.
Владимир Федотов (ЦСКА — 5-е место, 6 очков в 3 матчах).
Сергей Ташуев («Ахмат» — 6-е место, 6 очков в 3 матчах).
Марцел Личка («Оренбург» — 7-е место, 6 очков в 3 матчах).
Виктор Ганчаренко («Урал» — 10-е место, 4 очка в 3 матчах).
Михаил Галактионов («Локомотив» — 11-е место, 9 очков в 3 матчах).
Галактионов провёл полноценный сбор с командой, появилась надежда, что команда будет подыматься выше по турнирной лестницы, а не щекотать нервы в зоне стыков.
Обыграть в одного из лидеров у них дома 3:1 (Ростов) потом с двумя удалениями обыграть в Грозном Ахмат 1:0 и наконец-то дома после провального первого тайма гореть 0:2, всё-таки вырвать победу дорогого стоит.
Думаю Галактионов должен победить безоговорочно.
Но не всё так безоблачно, проблем в команде выше крыши и предстоит серьёзная работа на следующий сезон.
Честно скажу относился к приходу Галактионова немножко с недоверием из-за его неопытности, но как говориться время покажет.
Галактионов провёл полноценный сбор с командой, появилась надежда, что команда будет подыматься выше по турнирной лестницы, а не щекотать нервы в зоне стыков.
Обыграть в одного из лидеров у них дома 3:1 (Ростов) потом с двумя удалениями обыграть в Грозном Ахмат 1:0 и наконец-то дома после провального первого тайма гореть 0:2, всё-таки вырвать победу дорогого стоит.
Думаю Галактионов должен победить безоговорочно.
Но не всё так безоблачно, проблем в команде выше крыши и предстоит серьёзная работа на следующий сезон.
Честно скажу относился к приходу Галактионова немножко с недоверием из-за его неопытности, но как говориться время покажет.