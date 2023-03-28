Стали известны претенденты на звание лучшего тренера марта в РПЛ

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вчера, 11:49

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера марта.

Победителя определят по итогам голосований экспертов «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в опросах победителями окажутся разные специалисты, то лучшим станет тот, кого выбрали легенды РПЛ . Голосование проходит на официальной странице лиги ВКонтакте.

( ЦСКА — 5-е место, 6 очков в 3 матчах).

(«Ахмат» — 6-е место, 6 очков в 3 матчах).

(«Оренбург» — 7-е место, 6 очков в 3 матчах).

(«Урал» — 10-е место, 4 очка в 3 матчах).

(«Локомотив» — 11-е место, 9 очков в 3 матчах).