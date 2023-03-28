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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера марта в РПЛ

вчера, 11:49

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера марта.

Победителя определят по итогам голосований экспертов «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в опросах победителями окажутся разные специалисты, то лучшим станет тот, кого выбрали легенды РПЛ. Голосование проходит на официальной странице лиги ВКонтакте.

Владимир Федотов (ЦСКА — 5-е место, 6 очков в 3 матчах).

Сергей Ташуев («Ахмат» — 6-е место, 6 очков в 3 матчах).

Марцел Личка («Оренбург» — 7-е место, 6 очков в 3 матчах).

Виктор Ганчаренко («Урал» — 10-е место, 4 очка в 3 матчах).

Михаил Галактионов («Локомотив» — 11-е место, 9 очков в 3 матчах).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:24
Байкал с Галактионовым все немного сложнее. То , что он привнес в команду неплохой стиль игры - несомненно. Но Локомотив ярок отрезками. Второй тайм с Краснодаром и матчи с Ростовом и особенно с Ахматом в плюс. Но первый тайм с тем же Краснодаром и кубковый матч с Акроном (хоть он и не относится к РПЛ) - явно в минус. Посмотрим что будет дальше. Пока Локомотив не выглядит стабильной командой
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:28
Тут Галактионов без вариантов....вытащил команду из болота
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:27
Мне как болельщику Локо приятно видеть тренера команды в претендентах на лучшего тренера месяца.
Галактионов провёл полноценный сбор с командой, появилась надежда, что команда будет подыматься выше по турнирной лестницы, а не щекотать нервы в зоне стыков.
Обыграть в одного из лидеров у них дома 3:1 (Ростов) потом с двумя удалениями обыграть в Грозном Ахмат 1:0 и наконец-то дома после провального первого тайма гореть 0:2, всё-таки вырвать победу дорогого стоит.
Думаю Галактионов должен победить безоговорочно.

Но не всё так безоблачно, проблем в команде выше крыши и предстоит серьёзная работа на следующий сезон.

Честно скажу относился к приходу Галактионова немножко с недоверием из-за его неопытности, но как говориться время покажет.
Shafterhopf
Shafterhopf ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:17
Если смотреть только на очки, то тут должен быть один Галактионов. Гончаренко с посредственным составом отобрал очки у Спартака, да и с Динамо немного не хватило - пропустили в самом конце. А Семак с Зенитом, лидером чемпионата, с сильнейшим составом в РПЛ, еле как добыл победу в матче с 15 командой в таблице, слил ЦСКА.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:47, ред.
Кого угодно,только не Федотова,а то ЦСКА в следующем туре гарантировано проиграет.Верный разведпризнак-похвала Федотову(аналог произведения Эразма Роттердамского-"Похвала глупости").
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:53
А я думаю, что наиболее справедливым и правильным будет решение ; "Учитывая крайне низкий уровень футбола в РПЛ, жюри решило первый приз, т.е первое место никому не присуждать " А вместо этого объявить новый конкурс под названием "Разочарование года" , включив в число номинантов всех приведенных выше товарищей и добавив к ним Семака, Абаскаля и Карпина.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:56
Галактионов, Личка.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 13:19
Считаю что тренер Локо этого заслуживает) из г*вна конфетку делает
memphis
memphis ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:44
Семак с таким составом должен 21 очко в 3 матчах
lotsman
lotsman
вчера в 12:34
Интересно, Ганчеренко - 4 очка, а Семак 6 очков. Как выбирались претенденты?
fge6uv28w3qt
fge6uv28w3qt
вчера в 12:21
Пожалуй Виктор Ганчаренко одни из первых будет
Сп62
Сп62
вчера в 11:52
Значит у Галактионова не 11-е, а 1-е место.
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