Футболистки сборной России выиграли турнир SAFF среди игроков до 17 лет

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вчера, 20:32

Женская сборная России одолела со счетом 2:0 команду Индии в заключительном матче на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, турнир прошел в сотрудничестве с УЕФА в Дакке.

У России забили Василиса Авдиенко и Дарья Котлова.

Соревнование проводилось по круговой системе, в нем также сыграли команды Бангладеш, Бутана и Непала. Россиянки стали лидерами с 12 очками, одержав четыре победы. Второе место взяла сборная Бангладеш (7 баллов), третья строчка досталась Индии (6), четвертой стала команда Непала (4), пятой — Бутана (0).