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Футболистки сборной России выиграли турнир SAFF среди игроков до 17 лет

вчера, 20:32

Женская сборная России одолела со счетом 2:0 команду Индии в заключительном матче на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, турнир прошел в сотрудничестве с УЕФА в Дакке.

У России забили Василиса Авдиенко и Дарья Котлова.

Соревнование проводилось по круговой системе, в нем также сыграли команды Бангладеш, Бутана и Непала. Россиянки стали лидерами с 12 очками, одержав четыре победы. Второе место взяла сборная Бангладеш (7 баллов), третья строчка досталась Индии (6), четвертой стала команда Непала (4), пятой — Бутана (0).

Чемпионат SAFF проводился в рамках программы развития УЕФА, ее цель — это передача опыта организации соревнований за пределами Европы.

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Перевод с dhakatribune.com
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:34
У меня есть подозрение, что УЕФА..за счет РОССИИ, решили развивать футбол во ВСЕМ мире!)))))
pomor45
pomor45
сегодня в 00:02
Может мальчиков подстегнут, а затем и взрослых балбесов?
lotsman
lotsman
вчера в 22:37
Молодцы, хоть кто то за Россию выступил.
Georgud
Georgud
вчера в 21:52
Молодцы девчонки!
drug01
drug01
вчера в 21:49
Молодцы! Девчонки научились играть в футбол...
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:41
Наши девочки самые лучшие!
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 21:35
Ну хоть где то первые
adekvat
adekvat
вчера в 21:05
Россия чемпион !!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
От всей души - поздравления нашим девчонкам!
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