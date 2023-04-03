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Наставник «Фулхэма» — один из кандидатов на пост тренера «Челси»

вчера, 11:39

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва является одним из кандидатов на пост наставника «Челси» после увольнения Грэма Поттера, сообщает The Mirror.

Главным же претендентом выступает недавно уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн, но также есть и другие варианты.

После 28 матчей «Фулхэм» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. «Челси» находится на 11-м с 38 баллами.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:56
Тоже кстати вчера такие мысли перед сном приходили в голову. Потому как тайминг идеальный. Видать осознание ошибки пришло почти сразу, но ЧСВ Боэли не дало признать эту ошибку и попробовать вернуть ТТ, зато сейчас, когда всё уже просрано, мы наконец-то дождались. И на том спасибо.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:10
Кстати да версия твоя имеет право на жизнь, вполне может быть.
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 19:44
По моему Боли ждал, когда же Тухель найдет работу и потом уволить Поттера, чтобы фанаты не давили за возврат ТТ)))
А что, тоже версия,
Но говорят уже с Нагельсом все решили, Не знаю каким он будет тренером, Но у Челси в первый раз за сезон увольняют сразу двух менеджеров и назначают третьего. Боли безбашенный фанат Челси))
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 16:34
зачем Поттера увольняли? Если этого хотят назначить?
Вот странное руководство уволь Поттера раньше, покайся перед ТТ и ТТ бы вернулся, я уверен, но всё делают через мягкие ткани, и главное не хотят учиться даже на своих ошибках.
nehhqbtm2s82
nehhqbtm2s82
вчера в 13:13
Он сделает из Челси лифт в чемпионшип аля Фулхэм
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:20
Похоже шило на мыло собрались менять... чудит руководство Челси
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:10
Берите кто на лыжах катается, полетят с ним.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 12:06
Ничем не лучше Поттера кандидатура, при всём уважении к Марку Силва.
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