Наставник «Фулхэма» — один из кандидатов на пост тренера «Челси»

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вчера, 11:39

Главный тренер «Фулхэма» является одним из кандидатов на пост наставника «Челси» после увольнения Грэма Поттера, сообщает The Mirror.

Главным же претендентом выступает недавно уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн, но также есть и другие варианты.