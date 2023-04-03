Наставник «Фулхэма» — один из кандидатов на пост тренера «Челси»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва является одним из кандидатов на пост наставника «Челси» после увольнения Грэма Поттера, сообщает The Mirror.
Главным же претендентом выступает недавно уволенный из «Баварии» Юлиан Нагельсманн, но также есть и другие варианты.
После 28 матчей «Фулхэм» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. «Челси» находится на 11-м с 38 баллами.
А что, тоже версия,
Но говорят уже с Нагельсом все решили, Не знаю каким он будет тренером, Но у Челси в первый раз за сезон увольняют сразу двух менеджеров и назначают третьего. Боли безбашенный фанат Челси))
А что, тоже версия,
Но говорят уже с Нагельсом все решили, Не знаю каким он будет тренером, Но у Челси в первый раз за сезон увольняют сразу двух менеджеров и назначают третьего. Боли безбашенный фанат Челси))
Вот странное руководство уволь Поттера раньше, покайся перед ТТ и ТТ бы вернулся, я уверен, но всё делают через мягкие ткани, и главное не хотят учиться даже на своих ошибках.
Вот странное руководство уволь Поттера раньше, покайся перед ТТ и ТТ бы вернулся, я уверен, но всё делают через мягкие ткани, и главное не хотят учиться даже на своих ошибках.