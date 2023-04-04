Манчини: «Балотелли — закрытая глава? Я бы сказал, да»

Главный тренер сборной Италии высказался о перспективах в команде нападающего «Сьона» , а также полузащитника «Лацио» и защитника «Ромы» .

Балотелли — закрытая глава? Я бы сказал, да. Дзакканьи? При нас он дебютировал за сборную, верим в игрока, и он должен продолжать играть. Дело не в том, что я не вызываю такого футболиста без причины. Если он в порядке, я позвоню ему, но есть более чем веские причины. Джанлука Манчини? Он был игроком, которого мы впервые вызвали в сборную, когда он ещё находился в «Аталанте», так что это означает, что мы верим в него. Затем был сделан выбор, и иногда его не вызывали. Но он почти всегда был с нами.