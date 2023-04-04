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Манчини: «Балотелли — закрытая глава? Я бы сказал, да»

вчера, 10:45

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о перспективах в команде нападающего «Сьона» Марио Балотелли, а также полузащитника «Лацио» Маттиа Дзакканьи и защитника «Ромы» Джанлуки Манчини.

Балотелли — закрытая глава? Я бы сказал, да. Дзакканьи? При нас он дебютировал за сборную, верим в игрока, и он должен продолжать играть. Дело не в том, что я не вызываю такого футболиста без причины. Если он в порядке, я позвоню ему, но есть более чем веские причины. Джанлука Манчини? Он был игроком, которого мы впервые вызвали в сборную, когда он ещё находился в «Аталанте», так что это означает, что мы верим в него. Затем был сделан выбор, и иногда его не вызывали. Но он почти всегда был с нами.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:37
Балотелли, это печальный пример, когда в игроке был мощнейший потенциал, талант, но не было мозгов. Ладно когда травмы помешали, это обидно, но это здоровье, тут мало что можно сделать. Но когда по собственной дурости ты губишь карьеру, это ужасно.
balalay
balalay
вчера в 14:58
забавное интервью насчет Балотелли было давно у Моуриньо, Балотелли у него в интере оставался 1 нападающим из-за травм, желтая карточки в первом тайме игры ЛЧ, в перерыве Моруиньо посвятил 15 минут из 15 объяснению Балотелли, чтобы он ни на что не реагировал, не трогал никого, не дышал - начинается второй тайм, Балотелли грубо бьет кого-то по ногам и красная - они друг друга стоили
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:14
Отомстил за ту драку.
Hertha Berlin
Hertha Berlin
вчера в 13:12
Помню был такой футболист.
ДСА
ДСА
вчера в 12:31
Остались только понты у игрока.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:19
Балотелли да, а вот Дзюба нет
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:55
Балотелли слишком "рандомно" играет, но это ладно, это поправимо как бы. Но то как он может вести себя вне поля это ему вредит больше
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 10:51
Ну тренеру виднее... он отвечает за результат
5bwyf3h2er4u
5bwyf3h2er4u
вчера в 10:50
Ну жди теперь, физручини, дротик в спину!
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