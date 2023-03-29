Слабые звенья главных сборных Европы. Испанцы тоскуют по Касильясу, а немцы — по Клозе

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сегодня, 19:50

Богатые и знаменитые тоже проигрывают.

10. Германия

В рейтинге ФИФА , если оставить только сборные зоны УЕФА , немцы будут десятыми. Выше не подняться, ведь были неудачи на Евро и ЧМ , а теперь играют товарищеские матчи. На поле тоже уступают, ведь проиграли вчера команде Тедеско. С Рюдигером и Шлоттербеком немцы вряд ли бы пропустили дважды к девятой минуте от Бельгии. Но в центре атаки нередко проблемы, ведь Фюллькруг и Вернер не игроки элитного уровня. Как и латерали Флика, которые вредят обороне и недорабатывают впереди. Хозяева Евро-2024 представляют большую сборную, но у них не все класса Киммиха, Мюллера и Нойера.

9. Швейцария

У Дании есть право считать себя сборной из првой десятки? Но швейцарцы выше за них и за немцев в рейтинге ФИФА . У «нейтральных» крутой состав и высокие шансы сыграть на Евро. Пока Дания уступала Казахстану, подопечные Якина обыграли Израиль и Беларусь. Сборные Косово и Румынии их тоже вряд ли обойдут. Но если смотреть на кадровый потенциал, то видна проблема в атаке. Эмболо поддерживают игроки, которые не прошли бы в основу других сборных в этой десятке. А Шакири за тридцать и он уехал в США доигрывать, ведь в Европе конкуренцию выиграть больше не может.

8. Испания

Испанцы вчера проиграли, поскольку после одного удачного официального матча новый тренер возомнил себя гуру ротации. Победа Шотландии показала, что появились зоны, где у «Красной Фурии» больше нет людей класса Пике и Рамоса, Вильи и Педро. Прежде всего, нужно переживать за центр защиты. Пау, Мартинес и Гарсия не ведут игру линии обороны. Также в привычно непонятном состоянии новый капитан Мората. Основа Испании не такая мощная, как в прошлом. Начиная с позиции вратаря, где Кепа всегда может допустить ошибку, а Де Хеа основным не видят по той же причине. Новый Касильяс им бы не помешал, Симон точно не наследник Икера.

7. Португалия

У португальцев роскошное поколение. Но пройти Марокко команда Роналду не сумела. Соперник классный, обыграл на днях Бразилию, где пока не дождались Анчелотти. А Португалия выбрала Роберто Мартинеса, в котором всегда нужно сомневаться после бельгийских приключений. Но Роналду отдохнул в Саудовской Аравии и уничтожает аутсайдеров. Хватает сильных мастеров во всех линиях. У португальцев снова «золотое поколение». Но опорного хавбека, работой которого можно гордиться, у Португалии нет. Играют без него, и получается так, как у испанцев до Сенны и Бускетса.

6. Италия

У Манчини, если нет больших потерь, приличный стартовый состав. Доннарумма и Иммобиле на двух концах поля. Кьеза, Барелла, Жоржиньо и Бастони. Придраться можно разве что к тем, кого часто видели на флангах атаки. Пеллегрини, если здоров, выдаст неплохой футбол, но Берарди, Политано и Пессина не ребята, с которыми можно выиграть чемпионат Европы второй раз подряд. Зато с ними не вышли на чемпионат мира, а Инсинье улетел в Канаду, вряд ли на Лоренцо будут опираться при подготовке к защите титула в Германии.

5. Хорватия

Вратарь классный. В центре защиты сильная молодежь уже без Ловрена, который завершил карьеру в сборной. Модрич остался, тройка в середине поля мирового уровня. А вот центрального нападающего подходящего нет. Крамарич и Петкович – нормальные форварды, но они не для мадридского «Реала», за который в прошлом выступал легендарный Шукер. У Манджукича тоже перечень клубов говорящий, новые снайперы ниже классом.

4. Нидерланды

У Кумана, как и у ван Гала, есть характер. Увидим кадровые решения, которые не все поймут. Но если оценивать Нидерланды как команду, которой хочется в большой финал Евро в Германии, то бросаются в глаза проблемы с вратарем. Силлессен играет на родине, ему 33 года. Если в атаке есть различные варианты, Гакпо и Депай могут дополнить Вегхорста и компенсировать нехватку класса сообща, то ван Дейк и де Лигт вместо голкипера вытащить мячи не смогут. Нет у голландцев нового Ван дер Сара.

3. Англия

Крутая команда, но у её слабых звеньев есть фамилии. Хендерсон и Магуайр. Опытные, со статусом в сборной, но «деревенские» в плохом смысле слова. Хавбек «Ливерпуля» явно ниже по таланту, чем Райс и Беллингем. А Магуайр может хвастаться опытом в сборной Англии, но в «Манчестер Юнайтед» он не игрок основы. Эти двое умеют привезти, чем заражают команду, где капитан Кейн не нюхал трофеев, а тренер Саутгейт проиграл полуфинал ЧМ хорватам.

2. Бельгия

Команда Тедеско разорвала немцев в дебюте, могли забить четыре мяча. Но дважды пропускали, лишь третий гол в исполнении де Брюйне принес им победу. Игра была товарищеской, а в официальных матчах может подвести опорная зона. Амаду Онана интересный молодой игрок, но далеко не всегда выступает за «Эвертон» так, как против шведов. Витсель ссорился с Симеоне. У Де Брюйне за спиной парни из аутсайдеров АПЛ .

1. Франция

У Дешама нет супервезды в центре атаки, ведь Бензема с ним работать отказывается. Мбаппе в сборной на левом фланге, а не острие. Жиру много лет, травмы способны помешать через год на Евро. Молодой Коло слишком сырой исполнитель, а старший из братьев Тюрамов не центральный форвард. Всем бы проблемы французов, где на многих позициях по три звезды, но у них тоже есть минусы.

Судить ведь надо не по одному матчу. Как поражение Испании в Шотландии не ставит крест на «Красной Фурии», так разгром Нидерландов не сделал Францию чемпионами Европы. Пока титул у Италии. И у нее, как и всех других элитных сборных, есть слабые места. Официальные матчи их часто подчеркивают.